Da li je Sarajevo "kanton korupcije": Direktori i ministri "padaju" na dnevnom nivou

Možda se nekim tužilaštvima može osporiti kvalitet rada na predmetima korupcije, no Tužilaštvo KS sigurno ne može ući u tu kategoriju. Ne ulazeći u to da li ima selektivnosti, Tužilaštvo je u proteklom periodu uradilo mnogo i na predmetima visoke korupcije, nisu se libili ni da „udare“ na najviše zvaničnike.

Posljednje takve aktivnosti provedene su u Službi za zapošljavanje KS, gdje je izuzimana dokumentacija, kao i dva mobilna uređaja. Više osoba je saslušano u svojstvu svjedoka. Osumnjičen je Ibrahim Obhođaš (ZNG), koji je ranije hapšen u akciji „Koverta“, no ovaj predmet nije povezan s tim.

Osim njega, kako nam je nezvanično potvrđeno, osumnjičeni su Amina Džonlagić (ZNG) i Jasmina Drinjaković-Bihorac. Džonlagić je direktorica Službe za zapošljavanje, a Obhođaš član Upravnog odbora. Drinjaković Bihorac obavlja poslove stručne saradnice za podsticajne mjere zapošljavanja u Službi za zapošljavanje KS.

Treći mandat

Akcija „Koverta“ ogolila je kompletnu situaciju u Kantonu Sarajevo, gdje su redom „padali“ ministri. U okviru ovog predmeta hapšeni su sada već bivša ministrica u Vladi KS Adna Mesihović (ZNG), njena pomoćnica Dženita Viteškić (ZNG), kao i već navedeni Obhođaš, dok je osumnjičena i aktuelna ministrica Enda Pavić-Pečenković (SDP), a i Afan Kalamujić (ZNG) je ispitivan. Sumnjiče se za nezakonita zapošljavanja.

Prosvjetna inspektorica u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Dalila Hakalović i suspendovani dekan Stomatološkog fakuleta Muhamed Ajanović su također osumnjičeni u sklopu predmeta „Koverta“. Ajanović je u pritvoru, dok Hakalović ima mjeru zabrane obavljanja funkcije.

Tužilaštvu KS sporan treći mandat dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića.

Javna preduzeća

Kada se na to doda da je u pritvoru ranije bio i Bojan Bošnjak (NS), nekadašnji ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi KS, zbog pogodovanja također ranije hapšenom načelniku Trnova Ibri Berilu (SDA).

Nisu samo ministri privođeni, ništa bolja situacija nije bila ni s javnim preduzećima. Tako su 2024. godine padale rukovodeće osobe u „Radu“ Vera Arnautović (NS), Nijaz Salamović (NiP), Lejla Dragnić (NS) i Reuf Sulejmanović (NS).

Kriminal u općinama

Optužnice su dizane i protiv uposlenika Općine Novo Sarajevo Senjina Radoovića zbog uzimanja mita od 1.500 KM, a zbog iznude od 150.000 KM je hapšen glavni inspektor Općine Vogošća Sehad Zeković.