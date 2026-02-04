RAK podsjeća na početak izborne šutnje za ponovljene izbore za predsjednika RS

Izborna šutnja stupa na snagu u subotu, 7. februara u 7.00 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta

4.2.2026

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) podsjetila je sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani u nedjelju, 8. februara.

Izbornim zakonom BiH je propisano da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

Izborna šutnja stupa na snagu u subotu, 7. februara u 7.00 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta.

RAK takođe podsjeća da je Izbornim zakonom BiH propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu u petak, 6. februara u 7.00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno je iz RAK-a.

