FITOSANITARNE MJERE

Na GP Izačić zabranjen uvoz dvije pošiljke s neoznačenim drvenim paletama

Federalna fitosanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu Izačić zabranila je uvoz dvije pošiljke

FENA

4.2.2026

Federalna fitosanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu (GP) Izačić u ponedjeljak je zabranila uvoz dvije pošiljke čiji drveni materijal za pakovanje – palete ne ispunjava propisane zahtjeve za uvoz, odnosno međunarodni standard za fitosanitarne mjere ISPM 15.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora pošiljki pri uvozu, izvršena je fitosanitarna kontrola ispunjavanja uslova za uvoz u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja i Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu, kojim je utvrđeno da drveni materijal za pakovanje koji je proizveden od okoranog drveta mora biti podvrgnut tretiranju na propisanoj temperaturi s ciljem uništenja štetnih organizama i nakon tretmana označen službenom oznakom ISPM 15, čime se osigurava zdravstvena ispravnost drvenog materijala za pakovanje.

Imajući u vidu da kontrolisane pošiljke nisu ispunjavale zakonom propisane uslove, rješenjem postupajućeg fitosanitarnog inspektora jedna pošiljka vraćena je pošiljatelju u zemlju izvoznicu, a za drugu pošiljku je primjenom principa najmanje nepovoljnog uticaja, određena mjera uništenja neoznačenog drvenog materijala za pakovanje, saopćeno je iz

Federalne uprave za inspekcijske poslove.

# GRANIČNI PRIJELAZI
# IZAČIĆ
# FUZIP
