Detalji smrti Andrije Petrovića: Dva puta mu pozlilo u pritvoru, hitno prevezen u bolnicu

U Zenici je jutros oko 7 sati preminuo Andrija Petrović, privrednik, sportski radnik i humanitarac koji je godinama bio prepoznat po humanitarnom djelovanju i pomoći ugroženim kategorijama društva.

Petrović je preminuo u Kantonalnoj bolnici Zenica, a zvaničan uzrok smrti za sada nije poznat javnosti.

Kako saznaje portal 072info, Petrović je u Kantonalnu bolnicu Zenica prevezen iz pritvora, nakon što je prethodno lišen slobode.

Informaciju o njegovoj smrti potvrdila je Lejla Ekinović, glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema navodima MUP-a ZDK, Petrović je uhapšen 2. februara zbog kršenja zaštitnih mjera, odnosno zabrane prilaska određenoj osobi. Prilikom lišenja slobode, kako su kazali iz MUP-a ZDK, kod njega nisu uočene nikakve tjelesne povrede.