Bilateralni razgovori BiH i Srbije: Fokus na političkoj i ekonomskoj saradnji

Tokom bilateralnih konsultacija ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, održanim danas u Sarajevu, naglašen je značaj kontinuiranog dijaloga i dobrosusjedskih odnosa, razmjene posjeta na svim nivoima, kao i unapređenja političke i ekonomske saradnje, uključujući trgovinsku razmjenu, investicije i infrastrukturne projekte.

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić predvodio je delegaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH, dok je delegaciju Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije predvodio državni sekretar Damjan Jović.

Tokom razgovora, zvaničnici su razmijenili mišljenja o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalne saradnje i evropskih integracija. Razmotrene su i mogućnosti jačanja saradnje kroz obrazovne i kulturne programe, uključujući učešće u međunarodnim inicijativama.

Razgovarano je i o zajedničkom angažmanu u regionalnim inicijativama koje doprinose stabilnosti, povezivanju regiona i približavanju članstvu u Evropskoj uniji (EU). U tom kontekstu razmijenjena su iskustva i informacije o procesu evropskih integracija BiH i Republike Srbije, uz naglasak na važnost međusobne saradnje u ovom području.

Zamjenik ministra Brkić istakao je da članstvo u EU ostaje strateški cilj i najviši prioritet vanjske politike BiH.

Državni sekretar Jović izrazio je spremnost Republike Srbije da nastavi graditi konstruktivne odnose sa BiH, uz poštivanje međusobnih interesa i zajedničkih ciljeva.

Obje strane su se složile da će nastaviti redovne konsultacije i raditi na projektima od obostranog značaja, uključujući energetske, obrazovne, kulturne i trgovinske inicijative, kao i zajedničke aktivnosti u okviru evropskih integracija i regionalne saradnje, saopćeno je Ministarstva vanjskih poslova BiH.