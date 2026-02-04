Selak razgovarao s predstavnicima Ambasade SAD o vladavini prava i institucionalnoj saradnji

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak održao je danas u Banjoj Luci sastanak sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini – Markom Rosenshildom, direktorom Političkog odjeljenja Ambasade SAD u BiH, i Toddom Bullockom, direktorom Kancelarije Ambasade SAD u Banjoj Luci.

Tokom sastanka razgovarano je o pitanjima vladavine prava, funkcionisanju pravosudnih institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, unapređenju pravne sigurnosti, kao i o saradnji izvršne vlasti Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta, razmjene iskustava i podrške reformskim procesima u okviru ustavnih nadležnosti.

Ministar Selak istakao je da je Ministarstvo pravde Republike Srpske posvećeno jačanju nezavisnosti, profesionalnosti i efikasnosti pravosudnog sistema, te da su pravna sigurnost i dosljedna primjena zakona osnov stabilnosti i povjerenja građana u institucije.

Naglasio je i značaj poštovanja ustavnog okvira i jasno definisanih nadležnosti Republike Srpske kao temelja institucionalne stabilnosti.

Na sastanku je potvrđena spremnost za nastavak konstruktivne saradnje izvršne vlasti Republike Srpske sa institucijama Sjedinjenih Američkih Država, kroz otvoren dijalog, tehničku i stručnu saradnju, kao i projekte koji doprinose unapređenju rada pravosudnih institucija, uz međusobno poštovanje i uvažavanje institucionalnih nadležnosti.

Sagovornici su se saglasili da je kontinuiran dijalog između institucija važan doprinos očuvanju stabilnosti i jačanju vladavine prava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.