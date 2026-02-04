Badnjević na sigurnosnom forumu: Zaključci pred Kongresom SAD-a i Rubiom

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević učestvovao je i govorio na međunarodnom interparlamentarnom sigurnosnom forumu održanom na Kapitol Hilu (Capitol Hillu) u Vašingtonu (Washingtonu), u organizaciji Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.

Na forumu, koji je okupio brojne članove Kongresa SAD-a, visoke evropske i međunarodne zvaničnike, te vrhunske sigurnosne i NATO stručnjake, direktor Badnjević je, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine, održao izlaganje posvećeno digitalnoj i cyber sigurnosti, zaštiti podataka, mrežnoj infrastrukturi i ulozi digitalnog identiteta kao ključnog elementa savremene nacionalne sigurnosti.

U svom obraćanju, Badnjević je naglasio da se savremeni sigurnosni izazovi sve češće ne manifestuju kroz klasične vojne sukobe, već kroz kontrolu nad podacima, sistemima i tehnološkim zavisnostima, ističući da su digitalni identitet i državni registri strateška infrastruktura, a ne puki administrativni sistemi.

Posebno je naglašena važnost usklađivanja sa evropskim standardima, NATO vrijednostima i jačanja transatlantskog partnerstva, kao nužnog preduslova za otpornost država, zaštitu demokratije i očuvanje suvereniteta u digitalnom dobu.

Zaključci ovog sigurnosnog foruma bit će, prema najavi organizatora, već narednog dana dostavljeni na razmatranje članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, kao i senatoru i državnom sekretaru Marku Rubiju (Marcu), te proslijeđeni relevantnim institucijama i vladama evropskih država, čime ovaj forum dobija direktan politički i strateški značaj.

Učešće direktora IDDEEA-e na ovom forumu predstavlja značajno međunarodno priznanje stručnog i institucionalnog kapaciteta Bosne i Hercegovine u oblasti digitalne sigurnosti i upravljanja podacima, te potvrđuje da se IDDEEA prepoznaje kao ključna državna institucija u zaštiti identiteta građana, registara i digitalnog suvereniteta države.