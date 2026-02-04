"AVAZ" NA LICU MJESTA

Pogledajte snimke Srebrenice i Potočara iz zraka: Vječita opomena

Naš reporter je odlučio u februaru da posjeti ovaj grad i donosi nekoliko pozitivnih priča iz ovog grada koje ćete moći pročitati večeras i sutra, kako na našem portalu, tako i u printanom izdanju

Piše: Evelin Trako

4.2.2026

Puna usta Srebrenice svima budu kada se približi juli i godišnjica genocida u Srebrenici. Ipak, rijetko ko, pogotovo od zvaničnika, sjeti se ovog grada u drugim periodima godine.

Prvi prizori jesu poprilična pustoš, a što se tiče Potočara prizori nišana koji govore više od bilo kojih riječi i sjećaju na tamne periode agresije, koji su rezultirali genocidom i ubijanjem 8.372 nenaoružana čovjeka. Nišani služe kao vječita opomena da se nikada nikome ne ponovi nešto slično.

Tek sporadične priče u javnosti kako je zatvorena jedina pekara, kako više nema nečega što je postojalo godinama, odavale su sliku da ovom gradu nema više života. Ipak, naš reporter je odlučio u februaru da posjeti ovaj grad i donosi nekoliko pozitivnih priča iz ovog grada koje ćete moći pročitati večeras i sutra, kako na našem portalu, tako i u printanom izdanju.

Za početak vam donosimo snimke dronom iz Srebrenice i Potočara. Šta smo zabilježili pogledajte u videosnimku na početku teksta.

# SREBRENICA
# POTOČARI
