Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskog sestrinstva i bratstva

Dokument poziva na međureligijski dijalog, mir i zajednički život te naglašava jednakost svih ljudi u pravima i dostojanstvu

Franjo Topić. Fena

FENA

4.2.2026

Međunarodni dan ljudskog sestrinstva i bratstva obilježava se danas, u znak sjećanja na potpisivanje Dokumenta o ljudskom bratstvu za svjetski mir i zajednički život, koji su 4. veljače 2019. u Abu Dhabiju potpisali papa Franjo i veliki imam kairskog sveučilišta Al-Azhar Ahmed el-Tayeb.

Dokument poziva na međureligijski dijalog, mir i zajednički život te naglašava jednakost svih ljudi u pravima i dostojanstvu.

U Bosni i Hercegovini djeluje Zaklada Ljudsko bratstvo, osnovana 13. ožujka 2022. godine u Novom Travniku, s ciljem promicanja ideja sadržanih u Dokumentu. U sklopu njezina djelovanja planirana je izgradnja Centra u Margetićima kod Novog Travnika, a Zaklada je do sada organizirala tri okrugla stola, dok je novi najavljen za svibanj.

Savjet Zaklade čine ugledni predstavnici vjerskog, akademskog i društvenog života iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Savjeta je mons. akademik Franjo Topić.

Međunarodni dan ljudskog sestrinstva i bratstva priznali su i Ujedinjeni narodi, čime je ovaj datum dobio globalni značaj.

