Trivić nakon sastanka s Amerikancima: "Prijevremeni predsjednički izbori u RS još nisu završeni"

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić sastala se danas s Markom Rozenšildom (Mark Rosenshield), direktorom političkog odjela Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Kako je navela Trivić, razgovor je bio konstruktivan, a u njegovom fokusu našli su se prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj, kao i pitanja stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini.

- Konstruktivan razgovor o svim aktuelnim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini s Markom Rozenšildom, direktorom političkog odjela Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini", objavila je Jelena Trivić na društvenim mrežama.

- Posebnu pažnju posvetili smo prijevremenim predsjedničkim izborima koji još nisu završeni, te svim otvorenim pitanjima u Bosni i Hercegovini, uz saglasnost da su mir, stabilnost i funkcionalne institucije od ključnog interesa za budući ekonomski razvoj i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - poručila je Trivić.