Budućnost CIK-ovog tendera: Naredni koraci u izboru dobavljača skenera za biračka mjesta u BiH

Taj bi posao mogao potrajati jer svaka od ponuda je u obliku kutije sa preko 1.500 stranica dokumentacije. Komisija mora provjeriti zadovoljavaju li ponude tražene tehničke specifikacije i da li su svi dokumenti dostavljeni u zakonski propisanoj formi. Provjeravaju se lična, profesionalna, tehnička i finansijska sposobnost ponuđača da uspješno okonča projekat.

Članovi komisije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) pregledavaju obimnu dokumentaciju, koju su dostavila četiri ponuđača na tenderu za izbor dobavljača tehnologije za biometrijsku identifikaciju birača i skenera glasačkih listića.

Uz to, ponuđači imaju rok od pet dana da izjave žalbu na zapisnik koji su službenici CIK-a sačinili pri otvaranju ponuda 2. februara. Zakon o javnim nabavkama BiH predviđa mogućnost žalbe na svakom bitnom koraku u procesu, kako bi bili zaštićeni i institucija koja raspisuje tender i firme koje se takmiče. To nerjetko usporava proces.

Tako je CIK sa jedne strane pritisnut zakonskim rokovima, potencijalnim žalbama i drugim procedurama, a sa druge očekivanjima domaće politike i međunarodne zajednice da sve bude spremno do ovogodišnjih oktobarskih izbora.

Nakon evaluacije, CIK donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koja se šalje svim učesnicima tendera. Tu proces ulazi u kritičnu fazu. Nezadovoljni ponuđači imaju zakonski rok od 10 dana od dana prijema odluke da ulože žalbu na odluku CIK-a, koju šalju Uredu za razmatranje žalbi BiH.

Žalba može prolongirati proces za dodatnih 30 do 60 dana.

Privrednici, kao i nevladine organizacije koje prate javne nabavke, godinama upozoravju na takozvane profesionalne žalioce. To su firme koje se firmalno prijavljuju na tendere kako bi ciljanim i neosnovanim žalbama usporavale proces i reketirale stvarne ponuđače kako bi povukli žalbu i otkočili proces.

Stoga su izmjenama zakona prije nekoliko godina naknade za pokretanje žalbenog postupka viđestruko uvećane, pa mogu iznosti i do 15.000 KM. To, navode privrednici, nije u potpunosti riješilo problem, pa se brojne firme ne javljaju na javne pozive.

Ako žalbi nema, ugovor se može potpisati odmah nakon isteka roka od 10 dana.

Testiranje nove opreme

Nakon što se ugovor potpiše, kreće operativni dio nabavke koja bi trebala povećati transparentnost izbornog procesa, smanjiti mogućnost manupulacija na biračkim mjestima te vratiti povjerenje građana u legalnost izbora.

Testiranje nove opreme u realnim uslovima na biračkim mjestima može trajati sedmicama pa i mjesecima ako stvari ne budu tekle glatko. Nužno je također i obučiti članove biračkih odbora da koriste skenere glasačkih listića i provode biometrijsku indetifikaciju birača, odnosno skeniraju lične karte i(ili) otiske prstiju kako bi spriječili da jedna osoba glasa više puta ili u ime druge osobe.

Iz CIK-a mjesecima upozoravaju da im se žuri da posao obave što prije, kako bi novu tehnologiju mogli koristiti na ovogodišnjim izborima u oktobru, ali je pred CIK-om još mnogo koraka, pa je još uvijek neizvjesno da li ćemo u oktobru glasati i brojati glasove uz pomoć nove tehnologije.