Prije 32 godine počinjen prvi masakr na Markalama

Na današnji dan 1994. godine počinjen je prvi masakr na Markalama. Tržnica Markale u Sarajevu, koja se nalazi u užem dijelu grada, u toku opsade Sarajeva od 1992. do 1996. godine, bila je meta skoro svakodnevnih granatiranja od VRS-a. Prvi masakr na glavnoj gradskoj tržnici, desio se 5. februara, između 12:10 i 12:20 poslijepodne, kada je minobacačkim projektilom kalibra 120 mm ispaljenim sa srpskih položaja ubijeno 68, a ranjena 144 civila.
Na tom mjestu je trgovano prehrambenim proizvodima i svim onim što je na bilo koji način moglo poslužiti građanima Sarajeva da prežive teške ratne dane i opsadu, uključujući i razmjenu informacija.
Dan sjećanja
U prvom masakru na tržnici Markale ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.
Tek u januaru 2004. godine, pred Haškim sudom dokazana je krivica Stanislava Galića, srpskog generala koji je komandovao opsadom Sarajeva, za ovaj zločin. Galić je za ovaj i brojne druge zločine, koje je počinila vojska kojom je komandovao, osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Nakon rata, 5. februar je proglašen Danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu agresije, 1992. - 1995. godine.
Umro italijanski slikar Đambatista Moroni
1578. – Umro italijanski slikar Đambatista Moroni (Giambattista). Najpoznatiji je po svojim elegantnim realističkim portretima lokalnih plemića i svećenika. Mnogi ga smatraju jednim od najvećih slikara portreta u Italiji iz 16. stoljeća.
1679. – Preminuo nizozemski pisac Joost van den Vondel, najplodniji i najznačajniji književnik Nizozemske u 17. stoljeću. Njegova djela “Noah”, “Lucifer” i “Adam u izgnanstvu” ubrajaju se među najveća ostvarenja nizozemske literature.
1881. – Umro škotski historičar i filozof Tomas Karlajl (Thomas Carlyle), vodeći književnik viktorijanske ere, koji je izvršio veliki utjecaj na umjetnost, književnost i filozofiju 19. stoljeća. Djela: “Francuska revolucija”, “O herojima”, “Život Fridriha Velikog”, “Sartor Resartus”, “Čartizam”, “Prošlost i sadašnjost”, “Pisma i govori Olivera Kromvela”, “Kritički eseji” (sedam knjiga).
1878. - Rođen Andre-Gustave Citroen, francuski inžinjer nizozemskog porijekla, osnivač tvornice automobila „Citroen“. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Andre je počeo masovno proizvoditi oružje. Tvornicu „Citroen“ osnovao je 1919. godine.
1914. – Američki pisac i slikar Vilijam Barouz (William S. Burroughs), društveni kritičar i predvodnik beat generacije, rođen je na današnji dan. Najpoznatije djelo mu je roman "Goli ručak“, koji je objavljen 1958. godine. Najavio je fenomene kao što su AIDS, liposukcija, autoerotične smrti i epidemija cracka.
1922. - Umro Eduard Slavoljub Penkala, hrvatski inžinjer, izumitelj brojnih pronalazaka među kojima se ističu penkalo, termofor, kočnica, anodna baterija i deterdžent. Njegov opus obuhvata od 70 do 80 izuma s područja mehanike, hemije, fizike, avijacije... Prvu mehaničku olovku na svijetu patentirao je 24. januara 1906. godine, a već 31. maja 1907. patentirao je prvo nalivpero na svijetu s čvrstom tintom.
Miloš Milutinović, bivši fudbalski reprezentativac i trener
1933. - Miloš Milutinović, bivši fudbalski reprezentativac i trener, jedan od najboljih srbijanskih i regionalnih igrača svih vremena, a kasnije uspješan trener, rođen je na današnji dan. Zbog velike pokretljivosti i snalažljivosti nosio je nadimak „Plava čigra“. U dresu beogradskog FK Partizan odigrao je 213 utakmica u kojima je postigao 231 gol. Igrao je još za OFK Beograd, FC Bajern Minhen, zatim Rasing i Stad Franse, dva kluba iz Pariza, da bi karijeru završio u OFK Beograd 1969. godine. Za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije odigrao 33 utakmice i postigao 16 golova. Svoju trenersku karijeru započeo je u OFK Beogradu, a najviše uspjeha imao je vodeći mostarski FK Velež, u periodu od 1980. do 1982. godine, s kojim je osvojio Kup maršala Tita i Balkanski kup 1981. godine.
1943. - Rođen Majkl Man (Michael Mann), američki filmski reditelj, scenarist i producent. Četiri puta je nominiran za Oskara za scenarij, režiju i producentski rad. Njegovi najveći uspjesi došli su krajem devedesetih, s filmovima “Vrućina” iz 1995., i “Probuđena savjest” iz 1999. godine.
1948. - Sven Jeran Erikson (Goran Eriksson), švedski fudbalski trener, rođen je na današnji dan. On je jedini trener koji je uspio osvojiti duple krune u tri različite zemlje – Švedskoj (Geteborg 1982), Portugalu (Benfika 1983) i Italiji (Lacio 2000). S Geteborgom je osvojio i UEFA kup, dok je s Laciom trijumfovao u Kupu pobjednika kupova. U Italiji je trenirao i Romu i Sampdoriju s kojima je osvojio po jedan Kup Italije. Preminuo je 26. augusta 2024.
1966. - Rođen Rok Petrovič, proslavljeni slovenski alpski skijaš. Prvi Rokov uspjeh bio je naslov juniorskog svjetskog prvaka u slalomu 1983. godine u italijanskom Sestriereu, nakon čega mu je karijera bila u naglom usponu. U sezoni 1985/1986. pobijedio je u pet utrka slaloma, osvojio jedno drugo i jedno treće mjesto te postao prva osoba iz bivše SFR Jugoslavije i Slovenije koja je osvojila mali kristalni globus u Svjetskom kupu. Poginuo je prilikom ronjenja na otoku Korčuli, utopivši se 16. septembra 1993. godine. Imao je samo 27 godina.
1985. - Kristijano Ronaldo (Cristiano), najbolji portugalski fudbaler, rođen je na današnji dan. Reprezentativac je i kapetan Portugala te peterostruki dobitnik Zlatne lopte i FIFA-ine nagrade za fudbalera godine za 2008., 2013., 2014., 2016. i 2017. godinu. Četiri puta je osvajao nagradu za najboljeg strijelca godine – Zlatnu kopačku.
2000. – U 98. godini umro Klod Otant-Lara (Claude Autant-Lara), jedan od najistaknutijih i najplodnijih francuskih filmskih reditelja. Najpoznatija ostvarenja režirao u godinama nakon Drugog svjetskog rata, pri čemu je često njihov sadržaj bio provokativan, odnosno dovodio u pitanje mnoge etablirane stavove u francuskom društvu. Jedan od primjera je bio i „Tu ne tueras point“ iz 1960. godine, koji se bavio pitanjem prigovora savjesti.
2008. - Umro Mahareši-Maheš Jogi, hinduistički duhovni učitelj, tvorac transcendentalne meditacije. Studirao je fiziku u Allahabadu, proveo 13 godina na Himalaji, a nakon smrti učitelja Sarasvatija 1953. nastupao kao Mahariši (veliki znalac). Godine 1958., osnovao je u Madrasu (danas Čennaju) pokret za transcendentalnu meditaciju (Spiritual regeneration movement), koji se brzo proširio na Zapadu. Od 1970-ih svoje učenje naziva naukom o kreativnoj inteligenciji, a od 1980-ih pokret prirodnog zakona. Glavna djela: „Nauk o biću i umijeću življenja“ i „Meditacije Maharišija Maheša Jogija“.
2016. - Preminuo Moris Vajt (Maurice White), američki pjevač i tekstopisac. Muzičar je od 1992. bolovao od Parkinsonove bolesti. Vajt je osnovao 1960-ih bend „Earth, Wind and Fire“ koji je prodao više od 90 miliona albuma. Članovi grupe su 2010. godine uvršteni u Kuću slavnih kompozitora i tekstopisaca.
2020. - U 104. godini umro Kirk Daglas (Douglas), legendarni američki glumac, scenarist i producent. Iako je bio više puta nominovan, tek s 80 godina dobio je počasnog Oskara za doprinos filmskoj umjetnosti. Ima svoju zvijezdu na Šetalištu slavnih. Godine 1996., doživio je moždani udar, koji je opisao u svojoj knjizi "Udar sreće".
2024. – Preminuo profesor Enes Duraković, bosanskohercegovački i bošnjački književni historičar, esejist, književni kritičar i antologičar. Rođen je 14. augusta 1947. u Polju kod Dervente. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je radio kao profesor do 2012., kada se penzionisao. Bio je jedan od osnivača i član Izvršnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, predsjedavajući plenarne sjednice Prvog bošnjačkog sabora, kao i zamjenik, a zatim ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Republike Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od članova Obnoviteljske skupštine i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" od 1993. do 1994. godine.