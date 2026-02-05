Prije 32 godine počinjen prvi masakr na Markalama

Na današnji dan 1994. godine počinjen je prvi masakr na Markalama. Tržnica Markale u Sarajevu, koja se nalazi u užem dijelu grada, u toku opsade Sarajeva od 1992. do 1996. godine, bila je meta skoro svakodnevnih granatiranja od VRS-a. Prvi masakr na glavnoj gradskoj tržnici, desio se 5. februara, između 12:10 i 12:20 poslijepodne, kada je minobacačkim projektilom kalibra 120 mm ispaljenim sa srpskih položaja ubijeno 68, a ranjena 144 civila. Na tom mjestu je trgovano prehrambenim proizvodima i svim onim što je na bilo koji način moglo poslužiti građanima Sarajeva da prežive teške ratne dane i opsadu, uključujući i razmjenu informacija. Dan sjećanja U prvom masakru na tržnici Markale ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić. Tek u januaru 2004. godine, pred Haškim sudom dokazana je krivica Stanislava Galića, srpskog generala koji je komandovao opsadom Sarajeva, za ovaj zločin. Galić je za ovaj i brojne druge zločine, koje je počinila vojska kojom je komandovao, osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Nakon rata, 5. februar je proglašen Danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu agresije, 1992. - 1995. godine.

Umro italijanski slikar Đambatista Moroni 1578. – Umro italijanski slikar Đambatista Moroni (Giambattista). Najpoznatiji je po svojim elegantnim realističkim portretima lokalnih plemića i svećenika. Mnogi ga smatraju jednim od najvećih slikara portreta u Italiji iz 16. stoljeća. 1679. – Preminuo nizozemski pisac Joost van den Vondel, najplodniji i najznačajniji književnik Nizozemske u 17. stoljeću. Njegova djela “Noah”, “Lucifer” i “Adam u izgnanstvu” ubrajaju se među najveća ostvarenja nizozemske literature. 1881. – Umro škotski historičar i filozof Tomas Karlajl (Thomas Carlyle), vodeći književnik viktorijanske ere, koji je izvršio veliki utjecaj na umjetnost, književnost i filozofiju 19. stoljeća. Djela: “Francuska revolucija”, “O herojima”, “Život Fridriha Velikog”, “Sartor Resartus”, “Čartizam”, “Prošlost i sadašnjost”, “Pisma i govori Olivera Kromvela”, “Kritički eseji” (sedam knjiga). 1878. - Rođen Andre-Gustave Citroen, francuski inžinjer nizozemskog porijekla, osnivač tvornice automobila „Citroen“. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Andre je počeo masovno proizvoditi oružje. Tvornicu „Citroen“ osnovao je 1919. godine. 1914. – Američki pisac i slikar Vilijam Barouz (William S. Burroughs), društveni kritičar i predvodnik beat generacije, rođen je na današnji dan. Najpoznatije djelo mu je roman "Goli ručak“, koji je objavljen 1958. godine. Najavio je fenomene kao što su AIDS, liposukcija, autoerotične smrti i epidemija cracka. 1922. - Umro Eduard Slavoljub Penkala, hrvatski inžinjer, izumitelj brojnih pronalazaka među kojima se ističu penkalo, termofor, kočnica, anodna baterija i deterdžent. Njegov opus obuhvata od 70 do 80 izuma s područja mehanike, hemije, fizike, avijacije... Prvu mehaničku olovku na svijetu patentirao je 24. januara 1906. godine, a već 31. maja 1907. patentirao je prvo nalivpero na svijetu s čvrstom tintom.

