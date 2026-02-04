Video / Alija Tabaković otvorio restoran u Srebrenici: Trebamo se iz žrtve transformirati u heroje i budućnost grada

"Avazov" reporter zatekao ga je u poslu,, pripremaju se i apartmani. Da se ima gdje prenoćiti kada putnici svrate u Srebrenicu. Alija Tabaković je predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS.

Govori nam da nije bilo lako otvoriti restoran i da je bio izložen brojnim preprekama, ali na kraju je uspio.

- Nakon svih silnih prozivki i naših ljudi koji su nam govorili da u Srebrenici nisu imali gdje popiti kahvu, ručati, ni noćiti i onda smo mi došli na ideju da stavimo tačku na te priče. Preporučujem svim Srebreničanima, dakle, mi se moramo transformisati iz žrtve u heroje, u budućnost ovoga grada. Ne smijemo više padati na emociju, na suze. Moramo dizati život iz pepela ovdje u Srebrenici, evo primjer smo moja supruga i ja – govori Tabaković za "Avaz".

Uistinu, restoran je uređen u modernom stilu i sve je do najsitnijih detalja isplanirano i uređeno.

- Pokazali smo da možemo. Mnogi su pokušavali da ovdje pokrenu biznis ali su odustajali. Nakon godinu i po dana potvrdilo se da se može opstati. Uposlili smo petero radnika. Poruka svima drugima je da svako da od sebe svoj maksimum. O rezultatima će odlučiti Uzvišeni Bog, ali hajde da mi uradimo što je do nas – govori Tabaković.

