Upućen zahtjev za vraćanje zastave sa ljiljanima

Svaka država ima svoja obilježja po kojima je poznata. Tako i BiH ima zastavu i himnu bez teksta što je svrstava u malu grupu zemalja koje nemaju tekst svoje himne.

Zastava BiH se mijenjala kroz historiju onako kako su vremena nalagala, piše Hayat.ba.

Međutim, prva zastava koje potječe iz srednjovjekovnog perioda je ostala urezana u srcima mnogih građana i naroda koji vole BiH.

Pod tom zastavom, koja je vraćena 1992. godine u upotrebu, BiH je stekla nezavisnost i kasnije vodila vojne bitke na polju za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH nakon što je napadnuta od susjeda.

U razgovoru za Hayat, historičar Enver Imamović je kazao kako bi bilo ispravno da su, nakon ukidanja zastave sa ljiljanima, ukinute i druge dvije zastave naroda u BiH, šahovnica i orlovi.