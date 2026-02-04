Svaka država ima svoja obilježja po kojima je poznata. Tako i BiH ima zastavu i himnu bez teksta što je svrstava u malu grupu zemalja koje nemaju tekst svoje himne.
Zastava BiH se mijenjala kroz historiju onako kako su vremena nalagala.
Međutim, prva zastava koje potječe iz srednjovjekovnog perioda je ostala urezana u srcima mnogih građana i naroda koji vole BiH.
Pod tom zastavom, koja je vraćena 1992. godine u upotrebu, BiH je stekla nezavisnost i kasnije vodila vojne bitke na polju za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH nakon što je napadnuta od susjeda.
U razgovoru za Hayat, historičar Enver Imamović je kazao kako bi bilo ispravno da su, nakon ukidanja zastave sa ljiljanima, ukinute i druge dvije zastave naroda u BiH, šahovnica i orlovi.
- Svaka zemlja na svijetu ima svoja državna obilježja. Naša autentična zastava je bila ona sa ljiljanima koju smo imali tokom rata. Ona je ponovo vraćena te 1992. godine, neutralna da bude za sve narode u BiH. Nažalost, ta zastava je nakon četiri godine rata zabranjena od međunarodne zajednice uz zahtjev druge dvije strane jer je to tobože ratna zastava. Bilo bi ispravno da su i oni isto to uradili i sa druge dvije zastave, šahovnicom i orlovima.
Imamović smatra da je žalosno to šta se dogodilo sa zastavom ljiljana jer je ona bila u srcima onih koji vole BiH. U BiH je situacija specifična, govori Imamović, jer kod nas postoji neslaganje oko zastave što nije slučaj sa drugim zemljama dodajući da je upućen zahtjev za vraćanje zastave sa ljiljanima.
Sada imamo zastavu koja je uspostavljena od druga dva naroda što je nepravda prema onima koji vole ovu zemlju. I ovu trenutnu zastavu poštujemo jer je naša sve dok ne vratimo onu sa ljiljanima. Kod nas je specifičan slučaj jer kod drugih zemalja nema neslaganja pa kod Engleza imate zastavu iz srednjeg vijeka. Tražili smo da se vrati zastava srednjovjekovne Bosne jer je naša država jedna od najstarijih u Evropi. Ljiljani su ostali u srcima svih stanovnika BiH i iskazujemo joj poštovanje. Koliko je ova prva zastava ostala u srcima Bosanaca i Hercegovaca vidi se na koncertima, javnim obilježavanjima događaja i fudbalskim utakmicama. Dešava nam se da svatovi koji nose ljiljane budu kažnjeni u RS i drugom dijelu BiH. Nemoćni smo, nas to boli, ali je odluka o novoj zastavi odluka međunarodne zajednice.