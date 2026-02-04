NiP napustio i poznati finansijer te stranke: Mujo Mujkić bio nezadovoljan radom odbora

On ide u novu priču koja se formira i pozvao me je da idemo kao ekipa NiP Kalesija. Nismo krenuli, navodi Karić

4.2.2026

Mujo Mujkić napustio je stranku Narod i Pravda. 

Vijest je na svom Facebook profilu objavio Admir Karić, kalesijski vijećnik NiP-a. Iz njegove objave moglo bi se zaključiti da se i on odlučio na isti korak. NiP u Općinskom vijeću ima 3 vijećnika. Od ukupno 27. Barem je do početka ovog mjeseca bilo 3 vijećnika te partije.

Mujkić je napustio NiP zbog nezadovoljstva radom Kantonalnog odbora te stranke.

Međutim, ostaje u politici, ali u nekom novom političkom projektu.

- On ide u novu priču koja se formira i pozvao me je da idemo kao ekipa NiP Kalesija. Nismo krenuli. Ne zato što ne bismo za Mujom, nego zato što smatram(o) da je NiP zadnja stranka koja još uvijek može postati širi narodni pokret. I ne mogu Muju zamisliti u nekoj od postojećih stranaka - napisao je, između ostaloga, Admir Karić.

Mujkić je, inače, bio jedan od glavnih finansijera NiP-a u Kalesiji. 

Vlasnik je firme “Metal Mujkić”, čija je osnovna djelatnost razvoj, proizvodnja i montaža metalnih proizvoda, dijelova i konstrukcija.

NiP se i početkom ove godine suočava s odlascima ljudi koji su bili poznati u svojim sredinama.

