Kapidžić: Strani članovi nikada nisu izbačeni iz Komisije za nacionalne spomenike

Politički mandat članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine bio je u fokusu javnosti tokom ovog mjeseca, nakon što je imenovanje novih članova izazvalo brojne reakcije i polemike.

Odluka je na kraju donesena u posljednjem trenutku, piše BHRT.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić potpisao je odluku o imenovanju članova Komisije, uključujući i strane članove, nakon što u zakonskom roku nije dobio odgovor Ureda visokog predstavnika (OHR).

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i član SDA Faruk Kapidžić kazao je u emisiji BHT1 Uživo da je javnost pogrešno informisana o samom procesu donošenja odluke.

- Ne postoji nikakvo ‘ipak potpisao’. Željko Komšić je za tu odluku glasao i potpisao je onda kada je ona i donesena. Jedino je čekao odgovor OHR-a, a kako ga nije dobio u roku od 15 dana, odluka je i proslijeđena“, izjavio je Kapidžić.

Kapidžić naglašava da strani članovi Komisije nikada nisu bili izbačeni, već da ranije nisu bili imenovani.

- Komisija je sve vrijeme imala pet članova. Strani članovi nisu uklonjeni, već jednostavno nisu bili imenovani. To je važna razlika koja se u javnosti često zanemaruje - rekao je on.

Prema njegovim riječima, suštinska promjena odnosi se na način odlučivanja unutar Komisije.

„Najvažnija novina u ovoj odluci jeste to da se sada odluke donose većinom glasova, odnosno sa tri glasa, bez obzira na to da li su članovi domaći ili strani. Time je uklonjena praksa prema kojoj su ranije isključivo domaći članovi odlučivali“, pojasnio je Kapidžić.

Dodaje da je time izmijenjen pravilnik koji je donesen 2017. godine, a koji je, kako kaže, stvorio institucionalni problem u radu Komisije.