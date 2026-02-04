Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije, Marija Zaharova, oštro je osudila ulogu zapadnih zemalja u aktuelnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini.

Prema njenim riječima, odluka o ponavljanju izbora u Republici Srpskoj predstavlja direktan pokušaj destabilizacije ovog entiteta i grub napad na suverenitet države.

Optužbe za kolonijalnu dominaciju

Zaharova tvrdi da Zapad vještački izaziva unutarpolitičke napetosti kako bi očuvao svoju "kolonijalnu dominaciju koja je na zalasku". Naglasila je da se princip "zavadi pa vladaj" direktno primjenjuje kroz pritiske na političko rukovodstvo u Banjoj Luci. Prema njenim riječima, borba za prava Srba kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini potpuno je u skladu s principima Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kao ključni dokaz destabilizacije, Zaharova navodi ponovljene izbore za predsjednika RS-a, zakazane za 8. februar, nazivajući ih "ismijavanjem izbornih prava građana". Istakla je da je cijelom procesu prethodilo nedopustivo uplitanje u pravosudni i bezbjednosni sistem zemlje, što je na kraju dovelo do ostavke Milorada Dodika.

Manipulacije u Centralnoj izbornoj komisiji

Ruska diplomatija smatra da su zapadne zemlje direktno uticale na rad Centralne izborne komisije (CIK) BiH. Zaharova tvrdi da pobjeda Siniše Karana na prethodnim izborima nije bila po volji zapadnim centrima moći, zbog čega su, prema njenim riječima, iskorišteni izmišljeni razlozi za poništavanje rezultata.

- Kao rezultat grubih manipulacija i pritiska na CIK BiH, spriječeno je potvrđivanje rezultata izbora. Cilj je da se ponavljanjem glasanja dodatno pogorša situacija i posije razdor među Srbima - zaključila je portparolka ruskog ministarstva. Ona je izrazila punu solidarnost s rukovodstvom RS-a u njihovom otporu vanjskim pritiscima.