Miletić: Strane službe i unutrašnji neprijatelji rade na razbijanju bošnjačkog političkog korpusa

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić gostujući u Pressingu na N1 iznio je ozbiljna upozorenja o aktuelnim političkim procesima u zemlji.

Ocijenio je da je Bosna i Hercegovina ušla u opasnu fazu političke destabilizacije, u kojoj značajnu ulogu, prema njegovim riječima, imaju strane obavještajne službe.

Pogrešan potez

Miletić smatra da je prerano otvaranje priče o kandidatima za Opće izbore 2026. godine, posebno kada je riječ o Predsjedništvu BiH, duboko pogrešan i nemudar potez.

- Previše rano se izašlo s kandidatima. Interesantno je ko je prvi to uradio. Imam utisak da je to rezultat djelovanja vanjskog neprijatelja, koji je namjerno ‘gurnuo mrmka’ kako bi se politička scena prerano zapalila i skrenula pažnja s mnogo važnijih procesa - rekao je Miletić.

Dok se, kako navodi, dio političkih aktera bavi nebitnim temama poput imidža i međusobnih podrški, lideri SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorad Dodik i Dragan Čović, koriste sve raspoložive resurse za sistemsku razgradnju države.

- Osovina zla Čović–Dodik radi na razgradnji institucija i društva. Oni ne gube vrijeme. Dok se drugi bave trivijalnostima, oni pripremaju teren za realizaciju svojih dugogodišnjih ciljeva - upozorio je.

Posebno problematičnim Miletić vidi činjenicu da stranke s hrvatskim nacionalnim predznakom u ovom trenutku nemaju istaknute kandidate, dok se, s druge strane, bošnjački politički korpus suočava s dubokim podjelama.

- Duboko sam uvjeren da strane obavještajne službe aktivno rade na razbijanju bošnjačkog političkog i šireg bosanskohercegovačkog patriotskog korpusa. To se radi unošenjem zla u odnose, polarizacijom i dijeljenjem na sve manje dijelove, kako bi se razbilo svako jedinstvo - kazao je.

Miletić nije bježao ni od oštrijih formulacija, ističući da vanjski faktor ne može djelovati bez saradnje iznutra.

- Možda će mi neko zamjeriti terminologiju, ali da bi strani faktor uspio, mora imati ‘unutarnjeg neprijatelja’. A takvih, nažalost, ima mnogo – ljudi koji nisu zainteresirani da BiH opstane kao država i koji i danas rade na ostvarivanju ciljeva iz perioda 1991–1995 - rekao je.

Globalna kriza

Govoreći o mogućim scenarijima, Miletić upozorava da Milorad Dodik čeka globalnu krizu kako bi iskoristio odsustvo međunarodne pažnje.

- Dodik čeka veći problem u svijetu da pokuša samoproglašenje Republike Srpske, računajući da se niko neće baviti Bosnom i Hercegovinom. Čović iz prikrajka jedva čeka isti trenutak kako bi pokušao progurati treći entitet - naveo je.

Zaključio je da se Bosna i Hercegovina nalazi u izuzetno ozbiljnoj situaciji, bez jasnog plana izlaska iz krize, te da probosanske stranke žive u opasnoj iluziji.

- Ako se ne probudimo, ako se ne okrupnimo i ne osmislimo jasnu strategiju za naredni period, ovo može izaći na veliko zlo - poručio je Miletić u Pressingu na N1.