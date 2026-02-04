VAŠINGTON

Dodik s kongresmenom: Razgovarali o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti

Godinama se stvarala lažna slika o nama kao remetilačkom faktoru, iako smo bili i ostali faktor mira i stabilnosti, istakao je Dodik

Tokom susreta. Platforma X

A. O.

4.2.2026

Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa američkim kongresmenom Blejkom Murom (Blake Moore), potpredsjednikom Republikanske konferencije u Predstavničkom domu.

Kako je naveo Dodik, sastanak je bio otvoren, sadržajan i obilježen međusobnim razumijevanjem i podudarnim pogledima na ključne političke teme.

Objava Dodika. Screenshot

- Istakao sam da Republika Srpska ne želi više od onoga što joj pripada, ali i ne pristaje na manje. Razgovarali smo o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti, kao i o tome koliko je dobro za naše međusobne odnose što se glas Republike Srpske čuje bez predrasuda i u prošlosti nametnutih narativa. Godinama se stvarala lažna slika o nama kao remetilačkom faktoru, iako smo bili i ostali faktor mira i stabilnosti. Srpskom i američkom narodu zajednička je ljubav prema slobodi i poštovanju tradicionalnih, porodičnih i hrišćanskih vrijednosti – istakao je Dodik. 

# SAD
# MILORAD DODIK
# BLAKE MOORE
