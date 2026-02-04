Dodik s kongresmenom: Razgovarali o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti

- Istakao sam da Republika Srpska ne želi više od onoga što joj pripada, ali i ne pristaje na manje. Razgovarali smo o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti, kao i o tome koliko je dobro za naše međusobne odnose što se glas Republike Srpske čuje bez predrasuda i u prošlosti nametnutih narativa. Godinama se stvarala lažna slika o nama kao remetilačkom faktoru, iako smo bili i ostali faktor mira i stabilnosti. Srpskom i američkom narodu zajednička je ljubav prema slobodi i poštovanju tradicionalnih, porodičnih i hrišćanskih vrijednosti – istakao je Dodik.