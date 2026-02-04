ODRŽANO SASLUŠANJE

Američki senator dovodi u pitanje kvalifikacije onih koji žele graditi Južnu interkonekciju

To su Džozef Flin (Joseph Flynn) i Džesi Binal (Jesse Binnall), koji nemaju nikakvih kvalifikacija za izgradnju plinovoda na Balkanu, istakao je Marfi

Kris Marfi. AP

A. O.

4.2.2026

Komitet za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država danas je održao saslušanje o evropskom energetskom sektoru.

Senator iz Demokratske stranke Kris Marfi (Chris Murphy) bio je među onima koji su se obratili prisutnima. Tom prilikom, dotakao se i energetskog sektora na Balkanu, postavljajući pitanje o ulozi dvije osobe.

- Izvještaji s Balkana sugeriraju da predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) pruža ključnu podršku energetskim projektima koje predvode dvije osobe, čija je jedina kvalifikacija to što su pomogli Trampu (Trumpu) da pokušaju poništiti predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2020. godine. To su Džozef Flin (Joseph Flynn) i Džesi Binal (Jesse Binnall), koji nemaju nikakvih kvalifikacija za izgradnju plinovoda na Balkanu - istakao je Marfi.

On je dodao da Trampova administracija potiče njihovo uključivanje u taj projekt, isključivo zato što su bliski samom Trampu (Trumpu).

Naime, Džozef Flin (Joseph Flynn) je potpredsjednik američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC, čiji su predstavnici tokom nedavne posjete Bosni i Hercegovini izrazili interes za izgradnju plinovoda "Južna interkonekcija". Flin (Flynn) se tom prilikom sastao s najvišim bh. zvaničnicima.

Advokat Džesi Binal (Jesse Binnall) je takođe potpredsjednik pomenute kompanije. I on je bio u delegaciji koja je razgovarala s domaćim zvaničnicima o izgradnji ovog plinovoda.

Binal (Binnall) je bio dio pravnog tima koji je zastupao Trampa (Trumpa) u postupcima kojima je pokušao osporiti pobjedu demokratskog kandidata Džozefa Bajdena (Joseph Biden) na predsjedničkim izborima 2020. godine. Flin (Flynn) nije bio član tog tima, ali je bio povezan s organizacijama koje su širile sumnju o regularnosti tih izbora.

