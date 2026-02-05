Kruna iz Luvra vrijedna 88 miliona eura ide na restauraciju: Lopovi je ispustili tokom pljačke

Dijamantska i smaragdima ukrašena kruna koja je nekada pripadala francuskoj carici Eugeniji bit će u potpunosti restaurirana, nakon što je oštećena tokom pljačke muzeja prošlog oktobra, saopćeno je iz muzeja Luvr (Louvre) u Parizu.

Kruna je pronađena nakon što su je lopovi "ispustili", ali ostatak ukradenog nakita još nedostaje.

Lopovi koji su opljačkali čuveni pariški muzej prošlog oktobra odnijeli su nakit procijenjen na 88 miliona eura, ali su ispustili caricinu krunu ukrašenu dijamantima i smaragdima dok su bježali, ostavivši je polomljenu. Iz Muzeja su rekli da je kruna oštećena kada su lopovi pokušali da je izvuku kroz uski otvor koji su isjekli na staklenoj vitrini u kojoj je bila izložena. Luvr je naveo da kruna i dalje ima sve svoje dijelove, osim jednog od osam zlatnih orlova koji su je ukrašavali.