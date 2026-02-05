Na Molitvenom doručku govori predsjednik Tramp: Dodik i Cvijanović u SAD, bošnjački vrh bez poziva

Molitveni doručak, koji se danas održava u hotelu „Hilton“ u Vašingtonu, skup je hiljada visokih zvanica iz cijelog svijeta. Već decenijama, gosti, koji su „dovoljno jaki“ u svojim državama da uopće dobiju pozivnicu za ovaj svjetski skup, dolaze tu da vide, budu viđeni, te lobiraju po kuloarima i marginama, a centralni događaj je govor američkog predsjednika kao neformalnog domaćina.
Neki privrednici
Delegacija od petnaestak gostiju iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem doručku je šarolika, i uključuje predstavnike vlasti, opozicije, te javnog i privrednog života.
Pouzdano se zna da na događaju u američkoj prijestonici, koji je otpočeo jučer drugim susretima, neće biti ni Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, ni Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH, ni Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH.
U Vašingtonu su Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, te njen stranački šef Milorad Dodik, kojima je administracija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ukinula sankcije krajem oktobra prošle godine. Ovo je Dodikova prva posjeta SAD od januara 2017. godine, kada mu je odbijena viza pri pokušaju da ode na inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).
Pozivnice su ove godine dobili i Alen Pilav, generalni direktor Kliničkog centra u Sarajevu, Irfan Čengić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Almir Badnjević, direktor agencije IDDEEA, te nekolicina bh. privrednika s poslovnim vezama u SAD.
Sigurnosni forum
U sjeni Molitvenog doručka ostao je Parlamentarni obavještajno-sigurnosni forum (Parliamentary Intelligence-Security Forum), koji se istovremeno održava na obližnjem Kapitol hilu, sjedištu Kongresa SAD.
Na ovom događaju se raspravlja o konkretnim temama poput pranja novca, cyber-terorizma, 5G tehnologije i obavještajnih podataka.
Prema zvaničnoj agendi, jedini govornik iz BiH na ovom prestižnom događaju je prof. dr. Almir Badnjević, direktor državne Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).
Badnjević pred članovima Kongresa
Badnjević je pozvan da govori pred više od deset članova Kongresa SAD, uključujući predsjednike ključnih odbora za oružane snage, obavještajne poslove i domovinsku sigurnost. Badnjević je godinama redovan gost i Molitvenog doručka, a oba događaja su prilika za neformalne sastanke s američkim senatorima i kongresmenima.
Molitveni doručak od 2003. godine organizuje neprofitna organizacija - National Prayer Breakfast Foundation.