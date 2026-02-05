Na Molitvenom doručku govori predsjednik Tramp: Dodik i Cvijanović u SAD, bošnjački vrh bez poziva

Molitveni doručak, koji se danas održava u hotelu „Hilton“ u Vašingtonu, skup je hiljada visokih zvanica iz cijelog svijeta. Već decenijama, gosti, koji su „dovoljno jaki“ u svojim državama da uopće dobiju pozivnicu za ovaj svjetski skup, dolaze tu da vide, budu viđeni, te lobiraju po kuloarima i marginama, a centralni događaj je govor američkog predsjednika kao neformalnog domaćina.

Delegacija od petnaestak gostiju iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem doručku je šarolika, i uključuje predstavnike vlasti, opozicije, te javnog i privrednog života.

Pouzdano se zna da na događaju u američkoj prijestonici, koji je otpočeo jučer drugim susretima, neće biti ni Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, ni Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH, ni Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH.

U Vašingtonu su Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, te njen stranački šef Milorad Dodik, kojima je administracija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ukinula sankcije krajem oktobra prošle godine. Ovo je Dodikova prva posjeta SAD od januara 2017. godine, kada mu je odbijena viza pri pokušaju da ode na inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).