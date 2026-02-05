Video / Imam Čaršijske džamije u Srebrenici: Mi Bošnjaci smo tu i bit ćemo!

Reporter "Avaza" boravio je u Srebrenici, gdje je razgovarao s Ahmedom ef. Hrustanovićem, imamom Čaršijske džamije.

Razgovarali smo dok je bila pauza u mektebskoj nastavi za djecu.

- Danas je lijep dan i sunčano. Svaki januar i februar ovdje bude nekako najteži. Pored svega onoga što smo mi Bošnjaci ovdje proživjeli mi smo i dalje tu. Vidite, djeca trčakaraju. Tu su u mektebu. Poslije škole idu na košarku. Neki dan sam prolazio pored poligona, bilo ih je tu 10-ak ili 20. I to me vratilo u moje djetinjstvo – govori ef. Hrustanović za "Avaz".

Kaže da se upitao: Zar je ovo stvarno moguće poslije svega u Srebrenici?

- Jeste, hvala Bogu. Ima života i bit će ga akobogda. U Srebrenicu se ne dolazi samo u julu i hvala Vam što ste i vi došli. Hvala „Dnevnom avazu“ i hvala Vam što ste stigli u ovom periodu godine – govori za „Avaz“ ef. Hrustanović.

Dok privodimo kraju razgovor s ef. Hrustanovićem, nova grupa djece ulazi u mekteb.

Šta je još poručio pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

