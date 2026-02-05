Mještani Gornjih Trčivoda zabrinuti za sigurnost: Zbog potencijalnog klizišta ugroženo 30 domaćinstava

Redakciji "Dnevnog avaza" javila se Adisa Torlak, stanovnica Općine Stari Grad, koja se požalila da je zbog potencijalnog klizišta ugroženo više domaćinstava.

- U ulici Trčivode Gornje veliki je problem. Svi su vidjeli šta se desilo prije par dana u Donjim Trčivodama kad je pukao potporni zid i pokrenulo se klizište, a kod nas je situacija takva da mi čak nemamo ništa što bi spriječilo klizište, ni potporne zidove ni bilo šta drugo - opisuje Torlak.

Mještani su se obratili Službi za komunalne i investicijske poslove Općine Stari grad, međutim, kako navode, rečeno im je da za ovu budžetsku godinu nema sredstava.

- Ovdje je uvijek katastrofa, ali ove godine posebno. Ulica je puna rupa, asfalt se nageo, a tu se nalazi 30-ak kuća i ako krene klizište bilo bi stravično - kazala je Torlak.

Put je jako frekvetan, djeca njime prolaze kada idu u školi, drugi na posao te su jako zabrinuti za sigurnost.

- Osjećamo se kao da smo izopćeni od Općine Stari Grad. Ovaj problem traje od 2023. godine, otprilike, kada su se se počele pojavljivati rupe - zabrinuto ističe Torlak.

Na naš upit o ovoj situaciji upućen Općini Stari Grad i Službi za komunalne i inspekcijske poslove još uvijek nije stigao odgovor.