Ambasadorica Lončar u Parizu s Apostolskim nuncijem o jačanju odnosa BiH i Vatikana

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar obavila je nastupnu posjetu Apostolskom nunciju u Republici Francuskoj i doajenu diplomatskog kora u Parizu mons. Celestinu Miglioreu.

Tokom susreta, koji je protekao u srdačnoj i otvorenoj atmosferi, ambasadorica Lončar upoznala je Apostolskog nuncija sa aktuelnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, njenim vanjskopolitičkim prioritetima, kao i opredijeljenošću Bosne i Hercegovine ka jačanju dijaloga, stabilnosti i saradnje u regionu i šire.

Posebna pažnja posvećena je odnosima Bosne i Hercegovine i Vatikana, koji se tradicionalno temelje na međusobnom poštovanju, otvorenom dijalogu i saradnji u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući promociju mira, međureligijskog dijaloga i zaštite ljudskih prava.

Ambasadorica je izrazila zahvalnost Svetoj Stolici na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, naročito u kontekstu očuvanja mira i stabilnosti. Mons. Migliore poželio je ambasadorici Lončar uspješan mandat, izrazivši spremnost Apostolske nuncijature za nastavak dobre saradnje sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Parizu. Također je naglasio značaj konstruktivne uloge diplomatskog kora u Francuskoj u jačanju međunarodnog dijaloga i razumijevanja.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim međunarodnim izazovima te potvrdili zajedničku opredijeljenost za promicanje mira, solidarnosti i multilateralne saradnje, saopćeno je iz Ambasade Bosne i Hercegovine u Parizu.