Đajić o spornom snimku: Dokazao sam da sam nevin i čist, ispitan sam u svojstvu svjedoka, a ne osumnjičenog

- Danas je svima jasno, a i ono što kažu stručnjaci koji su gledali taj snimak, a koje sam angažovao i koji se bave tom strukom, da se opojne supstance onako ne pakuju, da ne izgledaju onako i da je u onoj kesi bila neka praškasta bezazlena materija. I zato sam ovdje kao svjedok, a ne osumnjičeni. I to su znali mnogi. Ali, ja sam osuđen i prije mogućnosti odbrane i suđenja – poručio je Đajić.

Danas sam u Tužilaštvu u Banjoj Luci dao izjavu o spornom snimku afere “kesa” u UKC RS. Danas sam još jednom dokazao da sam nevin i čist, jer sam pozvan kao svjedok, a ne kao osumnjičeni i optuženi.

Zahvalio se svima za podršku, te rekao da mu je žao mnogih koji su tog dana plakali od tuge i muke što je nekome, kao što je on dobronamjeran i human, to podvaljeno i namješteno.

- Neka je sramota onih koji su to organizovali, koji su to izveli i koji su to iskoristili. A naročito neka je sramota onih koji su toga dana likovali i slavili! Znali su da optužuju nevinog čovjeka. Ja želim samo da im poručim, neka se boje Božije pravde, ne zbog sebe već zbog svojih najbližih, njihove budućnosti, njihovog zdravlja – rekao je Đajić i dodao da je čist kao i uvijek i da nije oštetio nijednog čovjeka na planeti i da svakog može da pogleda u oči.

-Protiv mene nije podignuta optužnica ni pred jednim sudom u Bosni i Hercegovini, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo – naglasio je on.