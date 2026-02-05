Objavljena dezinformacija i stare fotografije: “Snaga naroda” i Ramo Isak nanijeli štetu generalu Dudakoviću u postupku pred Sudom BIH

U postupku koji se pred Sudom BiH, zbog navodnih ratnih zločina vodi protiv generala Armije BIH Atifa Dudakovića, vještaci medicinske struke u ponedjeljak su prezentirali izvještaj prema kojem Dudaković nije sposoban aktivno pratiti i učestvovati u sudskom postupku. Sudsko vijeće dalo je rok od sedam dana u kojem se Tužilaštvo i odbrana trebaju izjasniti o nalazu vještaka.

Par dana kasnije stranka Snaga naroda objavila je vijest da se predsjednik ove stranke i ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak sastao s generalom Dudakovićem i pružio mu podršku.

“Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak ugostio je heroja odbrane Bosne i Hercegovine, generala Atifa Dudakovića. – Dajemo punu podršku našem Dudaku u njegovoj trenutnoj borbi i nadamo se brzom ozdravljenju, rekao je Isak” – navodi se u informaciji, koju su prenijeli pojedini bh. portali.

Kako je za “Avaz” pojasnio branilac optuženog, advokat Asim Crnalić, radi se o dezinformaciji, koju prate fotografije nastale prije dvije godine, a general Dudaković je trenutno na terapijama u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

- General Dudaković nije bio u posjeti kod ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka i ta informacija šteti mom branjeniku u postupku koji se vodi pred Sudom BIH. Fotografije koje su objavljene uz ovu vijest stare su više od dvije godine – kazao je Crnalić za “Avaz”.