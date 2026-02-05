U TK počinje energijska obnova pet škola vrijedna 8 miliona KM

Početak rekonstrukcije i implementacije mjera energijske efikasnosti u pet školskih objekata na području Tuzlanskog kantona danas je obilježen u prisustvu aktera uključenih u realizaciju projekta vrijednog više od 8 miliona KM, koji će obezbijediti kvalitetnije i energetski efikasnije uslove za rad za više od 3.700 učenika i zaposlenika škola.

Radi se o grant sredstvima koje je osigurala Vlada Savezne Republike (SR) Njemačke, posredstvom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Njemačke razvojne banke KfW te sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona kroz Revolving fond za energetsku efikasnost Federacije BiH (FBiH) za javne nabavke.

- Vlada TK uložila je dosta vremena radeći na ovom projektu zajedno sa svim drugim partnerima. Nakon realizacije ovog projekta, naši učenici i zaposlenici škola imat će bolje i kvalitetnije uslove za rad. Ovo je ujedno samo jedan segment iz svih projekata koje mi provodimo i gdje su ulaganja do sada u ustanove obrazovanja, bez ovog projekta, bila oko 20 miliona KM - naglasio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.125.093,04 eura (oko 8.067.856 KM) bez PDV-a.

Lijep primjer

Ambasador SR Njemačke u BiH Alfred Grannas kazao je da je projekat lijep primjer onoga što Njemačka radi u BiH, unapređujući obnovljivu energiju i održivi privredni razvoj.

- Za 30 godina naše saradnje realizirali smo mnogo projekata i ukupno uložili 1,3 milijarde eura kao Vlada SR Njemačke. Tu se ne ubrajaju sredstva iz privatnog kapitala - dodao je.

Projektom su obuhvaćene JU OŠ "Kalesija" Kalesija, JU OŠ "Centar" u Tuzli, JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, JU Mješovita srednja građevinsko geodetska škola Tuzla i JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla.

Zadovoljstvo zbog implementacije projekta izrazila je i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić.

- Ovo pokazuje sinergiju između viših nivoa vlasti i Vlade SR Republike Njemačke, ali i one efekte koje ćemo ostvariti. Prije svega, mislimo na karbonski otisak i uštede CO2 na području Tuzlanskog kantona uz impozantne podatke o uštedi na objektima za veliki broj korisnika, a samim tim i provesti zelenu tranziciju - kazala je Ajšić.

Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić napomenuo je da je, osim mjera energetske efikasnosti, projektom predviđena i obnova unutrašnjih prostora te da će direktnu korist imati ukupno 3.700 osoba.

Važan projekat

Projektom su obuhvaćeni radovi toplotne izolacije vanjskih zidova, toplotna i hidro-izolacija krova sa zamjenom krovnog pokrivača, zamjena stolarije i rasvjete, ugradnja sistema vatrodojave i gašenja požara te intervencije na elektroinstalacijama. U OŠ "Kalesija" planirana je instalacija visoko temperaturne toplotne pumpe.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je naglasio važnost implementacije projekta važnog za kompletan Tuzlanski kanton.

- Ovih pet škola zaslužuju da se mjere energetske efikasnosti primijene, a kao osobu zaduženu za energiju u FBiH, raduje me da se ovaj projekat realizira i u drugim kantonim - kazao je Lakić, saopćeno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.