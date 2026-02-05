Potvrđena optužnica protiv bivših komandanata Armije RBiH zbog pogibije osmero djece u Vitezu

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu "Mensud Keleštura i drugi"

Facebook

M. Až.

5.2.2026

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu "Mensud Keleštura i drugi", kojom se Mensud Keleštura i Hazim Jašarević terete da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Prema navodima optužnice, optuženi su za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između pripadnika Armije RBiH i Hrvatskog vijeća obrane, na području općine Vitez, suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, 10. juna 1993. godine učestvovali u artiljerijskom napadu na civilno stanovništvo prigradskog naselja Podgradina.

U saopćenju Suda BiH navodi se da je Mensud Keleštura, u svojstvu komandanta 325. brdske brigade Armije RBiH, naredio njemu potčinjenoj Brigadnoj artiljerijskoj grupi da izvrši artiljerijski napad na civilno stanovništvo naselja Podgradina, koje je bilo gotovo isključivo naseljeno civilima hrvatske nacionalnosti. Optužnica navodi da je Keleštura bio svjestan da se radi o naseljenom mjestu i da je napad izveden u vrijeme primirja, te da je takva naredba mogla dovesti do stradanja civila, na što je, prihvatajući zabranjenu posljedicu, pristao.

Dalje se navodi da je naredbu izvršio Hazim Jašarević, komandir Brigadne artiljerijske grupe, preko sebi potčinjenih pripadnika artiljerije, iako je, prema optužnici, znao da se ne radi o vojnom cilju i da artiljerijski napad može imati posljedice po civilno stanovništvo, na što je također pristao.

Prema optužnici, Jašareviću potčinjeni pripadnici Brigadne artiljerijske grupe ispalili su jednu minobacačku granatu kalibra 120 milimetara s lokaliteta Podlazine, općina Vitez. Granata je pala između porodičnih kuća, na dječije igralište poznato kao "Kod koša", pri čemu je, usljed eksplozije, smrtno stradalo osmero djece, dok je još petero djece hrvatske nacionalnosti ranjeno.

