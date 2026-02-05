Bećirović s Ruteovim pomoćnikom: NATO snage ostaju posvećene sigurnosti i stabilnosti BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao s pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Borisom Rugeom o snaženju saradnje i partnerstva BiH i NATO-a i o aktivnostima zemlje u ispunjavanju obaveza prema NATO-u, naročito u okviru usvojenih programa reformi BiH i Individualno prilagođenog partnerskog programa (ITPP), javlja Anadolu.

Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je političkim i sigurnosnim izazovima, navodi se u saopćenju iz kabineta Bećirovića.

Bećirović je naglasio da je Bosna i Hercegovina čvrsto opredijeljena za ubrzanje evroatlantskog integracijskog procesa. Istakao je da punopravno članstvo u NATO-u ostaje jedan od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva, jasno definiran kroz odluke nadležnih državnih institucija, te da je Alijansa najbolji garant mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i regiji.

Istakao je važnost reformi koristeći Akcioni plan za članstvo kao ključni mehanizam saradnje s Alijansom. Ukazao je na značaj implementacije novog NATO paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine, sve s ciljem kvalitetne pripreme zemlje za članstvo u NATO-u. Rekao je da je Bosna i Hercegovina učinila značajan napredak na putu ka članstvu u NATO-u i da se pokazala kao kredibilan i pouzdan partner Alijanse.

Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a je pozdravio konstruktivan doprinos Predsjedništva BiH na izradi i usvajanju programa reformi, te izrazio očekivanja da će se uskoro dostaviti i novi program reformi za 2025 Istakao je da NATO snage ostaju posvećene sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine, kao i da podržavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Posebno je naglašena važnost sastanaka članova Predsjedništva BiH s generalnim sekretarom NATO-a, zamjenicom generalnog sekretara NATO-a, te sastancima sa Sjevernoatlanskim vijećem Alijanse, čime je NATO potvrdio svoju kontinuiranu podršku Bosni Hercegovini i partnerskom odnosu.

U ime predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, sastanku je prisustvovao savjetnik Sifet Po