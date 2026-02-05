Helez razgovarao s NATO zvaničnikom Borisom Rugeom o članstvu BiH i sigurnosnim izazovima

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez primio je u četvrtak u službenu posjetu pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, ambasadora Borisa Rugea, s kojim je razgovarao o putu BiH ka punopravnom članstvu u NATO-u, kao i o aktuelnim sigurnosnim izazovima s kojima se suočavaju Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH.

Helez je istaknuo da su NATO i EU integracije za BiH najbolji garant sigurnosti i ključ za ukupni društveni i ekonomski napredak.

- Kao zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH učinit ću sve da očuvanje sigurnosti, kao i ispunjavanje obaveza na putu ka članstvu u EU i NATO, budu visoko na našoj agendi - poručio je Helez.

Dobra dinamika suradnje

On je ambasadora Rugea informirao o naporima da se Pregled odbrane i Plan modernizacije Oružanih snaga BiH, koji su duže vrijeme stagnirali, ponovo vrate među prioritete. Posebno je naglasio značaj NATO programa jačanja odbrambenih kapaciteta (DCB), kroz koji je planirano ulaganje oko 35 miliona eura u periodu od pet godina.

Istaknuta je i dobra dinamika saradnje s NATO-om, uz najavu skore posjete program menadžerke za NATO DCB i DEEP programe, s ciljem potvrđivanja prioritetnih projekata za ovu godinu.

Helez je izrazio očekivanje da će, uz dodatni angažman NATO-a, biti osigurana šira materijalna i finansijska podrška zemalja članica za realizaciju svih DCB projekata.

Na sastanku je razgovarano i o učešću BiH u međunarodnim mirovnim aktivnostima, uključujući planirano upućivanje štabnog oficira OS BiH u okviru mehanizama civilno-vojne saradnje, u skladu s rezolucijama UN-a i vanjskopolitičkim prioritetima BiH.

Poseban značaj

Ruge je naglasio da NATO pridaje poseban značaj BiH, kao i cijelom regionu, te da nastavlja svoje prisustvo u regionu. Također je istaknuo da NATO ostaje čvrsto predan očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Sastanku su prisustvovali i zamjenici ministra odbrane BiH Slaven Galić i Aleksandar Goganović.