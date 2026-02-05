MINISTAR ODBRANE

Helez razgovarao s NATO zvaničnikom Borisom Rugeom o članstvu BiH i sigurnosnim izazovima

FENA

5.2.2026

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez primio je u četvrtak u službenu posjetu pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, ambasadora Borisa Rugea, s kojim je razgovarao o putu BiH ka punopravnom članstvu u NATO-u, kao i o aktuelnim sigurnosnim izazovima s kojima se suočavaju Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH.

Helez je istaknuo da su NATO i EU integracije za BiH najbolji garant sigurnosti i ključ za ukupni društveni i ekonomski napredak.

- Kao zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH učinit ću sve da očuvanje sigurnosti, kao i ispunjavanje obaveza na putu ka članstvu u EU i NATO, budu visoko na našoj agendi - poručio je Helez.

Dobra dinamika suradnje

On je ambasadora Rugea informirao o naporima da se Pregled odbrane i Plan modernizacije Oružanih snaga BiH, koji su duže vrijeme stagnirali, ponovo vrate među prioritete. Posebno je naglasio značaj NATO programa jačanja odbrambenih kapaciteta (DCB), kroz koji je planirano ulaganje oko 35 miliona eura u periodu od pet godina.

Istaknuta je i dobra dinamika saradnje s NATO-om, uz najavu skore posjete program menadžerke za NATO DCB i DEEP programe, s ciljem potvrđivanja prioritetnih projekata za ovu godinu.

Helez je izrazio očekivanje da će, uz dodatni angažman NATO-a, biti osigurana šira materijalna i finansijska podrška zemalja članica za realizaciju svih DCB projekata.

Na sastanku je razgovarano i o učešću BiH u međunarodnim mirovnim aktivnostima, uključujući planirano upućivanje štabnog oficira OS BiH u okviru mehanizama civilno-vojne saradnje, u skladu s rezolucijama UN-a i vanjskopolitičkim prioritetima BiH.

Poseban značaj

Ruge je naglasio da NATO pridaje poseban značaj BiH, kao i cijelom regionu, te da nastavlja svoje prisustvo u regionu. Također je istaknuo da NATO ostaje čvrsto predan očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Sastanku su prisustvovali i zamjenici ministra odbrane BiH Slaven Galić i Aleksandar Goganović.

Galić je zahvalio NATO-u na snažnoj i kontinuiranoj podršci BiH, s posebnim naglaskom na DCB program, koji ima izuzetan značaj za modernizaciju i jačanje odbrambenih kapaciteta BiH.

Goganović je naglasio opredijeljenost BiH za saradnju s NATO-om, naglasivši da zemlja želi biti aktivan i pouzdan partner, te da u NATO-u vidi konstruktivnog partnera u jačanju sigurnosti i stabilnosti.

Sastanku u sjedištu Ministarstva odbrane BiH u Sarajevu, prisustvovali su i brigadni general Metju Valas - Komandant NATO Štaba Sarajevo, Ambasador Vladimir Vučinić - šef NATO Odjela za politički angažman i podršku, Ana Maglajlić - zamjenica šefa NATO Odjela za politički angažman i podršku, šef Kabineta ministra odbrane BiH Salko Beba, šef Kabineta zamjenika ministra za upravljanje resursima Aleksandar Nikolić te ostali saradnici, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

