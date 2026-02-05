Najuži krug Trampovih ljudi: Dodik se u Vašingtonu susreo sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se i večeras na platformi X, tokom svog boravka u Americi zajedno sa članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović (SNSD) i v.d. predsjednicom RS Anom Trišić Babić.

On je podijelio fotografije s Molitvenog doručka, gdje se sastao i s ministrom odbrane SAD Pitom Hegsetom.

- Tokom Molitvenog doručka imao sam priliku da se sretnem s Pitom Hegsetom - čovjekom koji jasno razumije koliko su snaga, principijelnost i odbrana vrijednosti hrišćanskog svijeta važni za očuvanje slobode i dostojanstva naroda širom svijeta – poručio je Dodik.