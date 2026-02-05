Igor Crnadak za “Avaz”: Uzmite vaš novac, ali birajte ono što je najbolje za vas i RS

Manje od 24 sata od početka izborne šutnje, o ponovljenim izborima za predsjednika RS u nedjelju, Dodikovom prisustvu Molitvenom doručku u Vašingtonu, ali i novim najavama otcjepljenja RS, za “Avaz” govori predsjednik Kluba poslanika PDP-a u NSRS, Igor Crnadak. On smatra da je svakome jasno da je kandidat SDS-a Branko Blanuša pobjednik izbora i da su razmjere krađe glasova i zloupotreba bile ogromne.

- Na 136 mjesta, na kojima su postojali neoborivi dokazi za malverzacije, izbori će se ponoviti, iako se to dešavalo i na stotinama drugih mjesta. Blanuša trenutno ima prednost od skoro 6.000 glasova, koju je ostvario na 95% biračkih mjesta. Male su šanse, samo teoretske, da se na preostalih 5% mjesta ta prednost izgubi. Ali, režim brani milionske profite iz korupcije i želi nastavak zaštite od istraga i optužnica, tako da je njihov motiv ogroman i zato su na sve spremni. Ipak, optimista sam, jer je narod poslao jasnu poruku da im je ove vlasti preko glave i da žele politike okrenute budućnosti, razvoju ekonomije i otvorenom ratu protiv korupcije – kaže Crnadak.

Izborne malverzacije

Brojni izvještaji s terena govore da će i ponovljeni izbori biti u sjeni izbornih malverzacija, jer iz pojedinih općina dolaze čak i podaci o iznosima koji se nude za svaki glas. Crnadak kaže da ih je najviše iz Doboja i Zvornika, iako ni Laktaši ne zaostaju mnogo.

- Oni znaju da ih je narod odbacio i sada se služe najprizemnijim metodama i posebno pokušavaju iskoristiti one koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Naš narod ne smije imati nikakve moralne dileme, neka sami odluče da li će uzeti novac, ali neka im je uvijek u glavi da je to njihov novac, da ne čine ništa loše ako ga uzmu. Što se tiče glasanja, niko ne zna kako ste glasali i zato birajte ono što je najbolje za vas i RS, bez ikakvog straha ili nelagode – poručuje Crnadak.

"Selfi diplomatija"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, s članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i v.d. predsjednika RS Anom Trišić Babić prisustvovao je Molitvenom doručku u Vašingtonu, odakle je poručio da mu je velika čast što prisustvuje ovom događaju. Crnadak to naziva “selfi diplomatijom” bez ozbiljnog državničkog djelovanja, iako boravak u Vašingtonu Dodik pokušava prikazati kao pobjedu.

- Cvijanović, kao član Predsjedništva, ima mogućnost zakazivanja ozbiljnih sastanaka i vjerovatno će na neki od njih povesti Dodika. Koliko ja znam on nema zakazan nijedan zvaničan sastanak s administracijom, možda neko lobističko slikanje s pojedinim kongresmenima ili senatorima. Za mene je ova ambicija SNSD-a da glumi svjetsku diplomatsku veličinu posebno tragikomična. Oni su dogovorili s ruskim Ministarstvom inostranih poslova da baš dok oni borave u Americi stigne zvanična podrška Rusije SNSD-ovom kandidatu. Oni misle da je to visoka politika, ali to je na nivou političkog šibicarenja – ističe Crnadak.

Na pitanje ima li zaista, kako tvrdi Dodik, RS podršku 15 zemalja za nezavisnost, Crnadak odgovara da se SNSD ponaša po onoj “poslije mene potop” i da su spremni sve za sobom uništiti ako oni nisu na vlasti.

- Nezavisnost ne podržava čak ni Srbija i s tim se ne smijemo igrati. Najviši nivo patriotizma je da RS sačuva Dejtonski sporazum i konačno dobije slobodne i efikasne institucije, koje će raditi za građane, a ne za vladajuću oligarhiju – kaže Igor Crnadak.