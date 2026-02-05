Košarac kritikovao Konakovića: "Dodik i Cvijanović su uspjeli sve ono što Konaković silno želi"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac izjavio je da je "diplomatska ofanziva Republike Srpske ministru vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću najneugodnije ogledalo, zbog čega pokušava da umanji uspjehe rukovodstva RS".

- Milorad Dodik i Željka Cvijanović uspjeli su sve što Konaković silno želi, ali nikako ne može da ostvari - izjavio je Košarac Srni.

On je kazao da je "Konakovićev najveći strah u tome što uspjeh predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović pokazuje koliko je zapravo prazna njegova diplomatija".

- Bježeći od vlastite sjene, Konaković sada pokušava diskreditovati uspjeh rukovodstva Republike Srpske baveći se monolozima o nepostojećoj vlastitoj diplomatskoj veličini - rekao je Košarac.

Košarac je kazao da Konaković, kao što nije uspio da ostvari nijedan konkretan rezultat u svojoj politici, tako neće uspjeti ni da umanji značaj diplomatskih poteza Republike Srpske.

- Njegovi pokušaji da se predstavi kao veliki strateg završavaju u praznim frazama i samohvali. Svaki njegov nastup samo je podsjetnik da je neuspjeh njegov jedini kontinuitet - smatra Košarac.

Košarac je poručio da "Konakovićeva diplomatska ofanziva više liči na improvizovani skeč nego na ozbiljan politički rad, kao i da svakim pokušajem da ospori uspjeh Republike Srpske samo dodatno naglašava njegov neuspjeh i nemoć".