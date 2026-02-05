Blanuša oštro osudio napad na funkcionera SDS-a: Nasilje neće ušutkati borbu protiv korupcije

Blanuša i Sajlović. Pixsell/Facebook

M. Až.

5.2.2026

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša najoštrije je osudio fizički napad na potpredsjednika Opštinskog odbora SDS-a u Pelagićevu, Vojka Sajlovića.

Blanuša je zatražio od policije da hitno identifikuje počinioce i da ih preda nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

- Ovi hrabri momci iz Pelagićeva, siguran sam, neće biti zastrašeni kukavičkim i podmuklim fizičkim napadima i nastavit će da razotkrivaju kriminal i korupciju, koji su rak-rana našeg društva. Žalosno je da živimo u društvu u kojem niko ne postavlja pitanje odgovornosti onih koji su veš-mašinu za vrtić platili 23 hiljade KM, a kašike po 60 KM. Još je žalosnije to što se fizički napadi dešavaju upravo nad onima koji na takve stvari ukazuju - poručio je Blanuša.

Dodao je da svi zajedno imaju obavezu da od Republike Srpske naprave zdravo, pravedno i odgovorno društvo.

Blanuša je naveo i da je Vojko Sajlović čestit čovjek i borac prve kategorije, koji u svom životu nije napravio čak ni saobraćajni prekršaj.

Iz SDS-a je saopćeno da su Sajlovića danas, dok se vraćao kući s posla, fizički napala dva lica s kapuljačama, koja su izašla iz automobila. Zbog težine zadobijenih povreda, Sajlović je zadržan na bolničkom liječenju u bijeljinskoj bolnici.

# SDS
# PELAGIĆEVO
# BRANKO BLANUŠA
# VOJKO SAJLOVIĆ
