Blanuša oštro osudio napad na funkcionera SDS-a: Nasilje neće ušutkati borbu protiv korupcije

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša najoštrije je osudio fizički napad na potpredsjednika Opštinskog odbora SDS-a u Pelagićevu, Vojka Sajlovića.

Blanuša je zatražio od policije da hitno identifikuje počinioce i da ih preda nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

- Ovi hrabri momci iz Pelagićeva, siguran sam, neće biti zastrašeni kukavičkim i podmuklim fizičkim napadima i nastavit će da razotkrivaju kriminal i korupciju, koji su rak-rana našeg društva. Žalosno je da živimo u društvu u kojem niko ne postavlja pitanje odgovornosti onih koji su veš-mašinu za vrtić platili 23 hiljade KM, a kašike po 60 KM. Još je žalosnije to što se fizički napadi dešavaju upravo nad onima koji na takve stvari ukazuju - poručio je Blanuša.