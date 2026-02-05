SUSRET U VAŠINGTONU

Dodik sa bivšim Trampovim savjetnikom Flinom: On je poznavalac destrukcije Dejtonskog sporazuma

Nesporna je činjenica da je ono što je ostalo od Dejtonskog sporazuma samo njegova blijeda i nepopravljiva sjenka, koja ne služi svrsi, poručio je

Flin i Dodik. Platforma X

A. O.

5.2.2026

Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Majklom Flinom (Michael Flynn).

- General Majkl Flin jedan je od najboljih poznavalaca destrukcije Dejtonskog sporazuma, koju su globalisti godinama sprovodili. Otuda je bilo dragocjeno čuti njegove ocjene stanja u BiH, položaja Republike Srpske i projekcije daljeg razvoja događaja. Nesporna je činjenica da je ono što je ostalo od Dejtonskog sporazuma samo njegova blijeda i nepopravljiva sjenka, koja ne služi svrsi – poručio je Dodik.

Dodao je da novo vrijeme traži nove dogovore i nove postavke, koje će zadovoljiti interese tri naroda, ali i spriječiti mahinacije koje su potrle ravnopravnost garantovanu Dejtonom.

Dodikova objava na X-u. Screenshot

Flin je bio angažovan i kao lobista za RS u ukidanju sankcija Miloradu Dodiku.

Podsjetimo, Dodik boravi u Vašingtonu, gdje je održao niz sastanaka s visokim zvaničnicima SAD. 

