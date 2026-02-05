Inspekcije na potezu, ali i građani moraju paziti šta jedu: Hrana u BiH puna pesticida

Informacija o pronalasku pesticida u uvoznim bananama ponovo je otvorila pitanje sigurnosti hrane na tržištu Bosne i Hercegovine i povjerenja koje građani imaju u proizvode koje svakodnevno kupuju.

Koliko su ovakvi slučajevi česti, ko vrši nadzor nad zdravstvenom ispravnošću hrane i da li je sistem kontrole dovoljan da zaštiti potrošače?

Prema riječima profesora prehrane i nutricionizma ing. Nevenka Čengića, hrana koja se nalazi na tržištu BiH u većini slučajeva jeste zdravstveno sigurna, ali kvalitet ishrane građana predstavlja ozbiljan problem.

– Građani BiH sve češće konzumiraju industrijski prerađenu hranu bogatu solju, mastima i šećerima, dok je unos svježih i nutritivno vrijednih namirnica često nedovoljan. Hrana je uglavnom zdravstveno sigurna, ali nutritivni kvalitet ishrane nije zadovoljavajući – ističe Čengić.

Najrizičnije namirnice

Govoreći o namirnicama koje nose najveći rizik po sigurnost hrane, Čengić navodi da su to, prije svega, meso i proizvodi od mesa, nepasterizirani mliječni proizvodi, ali i gotova hrana, ukoliko se ne poštuju higijenski i temperaturni uslovi.

– Kod voća i povrća rizik se najčešće odnosi na prisustvo pesticida i mikrobiološku kontaminaciju – dodaje Čengić.