Ana Mrnjavac, 18 godina nakon ubistva sina Denisa: Bol ne može proći, već samo vremenom postaje jača i veća

Danas će u Sarajevu biti obilježena 18. godišnjica ubistva Denisa Mrnjavca, srednjoškolca kojeg su, pri povratku iz škole, 5. februara 2008. godine u tramvaju napala trojica maloljetnika. Od nanešenih teških povreda dan poslije je preminuo. Polaganjem cvijeća ispred njegove fotografije na tramvajskom stajalištu kod Američke ambasade, bit će odata počast nevinom dječaku čija je smrt trebala predstavljati prekretnicu u borbi protiv vršnjačkog nasilja i biti posljednja zbog koje tugujemo.

- Bol ne može proći, već samo vremenom postaje jača i veća. Od trenutka kad se to desilo cijeli svijet i život je dobio jednu sasvim drugu dimenziju. To više nikad nije ono što je bilo do tog momenta – kazala je za “Avaz” Denisova majka, Ana Mrnjavac.

6. februar u Kantonu Sarajevo proglašen je danom borbe protiv vršnjačkog nasilja. Ipak, uprkos obećanjima, izostaju konkretniji rezultati na sprječavanju ove pojave u cijeloj državi.

- Vidimo da se ništa bitno, nažalost, nije promijenilo. Tragedije se i dalje dešavaju, jer očigledno niko nije ništa posebno uradio. Društvo i vlasti su trebali mnogo toga napraviti, prije svega da djeluju preventivno, a onda i represivno na one koji destruktivno djeluju među djecom u društvu. Žalosno je, jer ipak su to djeca, da se oni tako ponašaju, da su izrasli u tu kategoriju umjesto da se bave nekim lijepim stvarima – ističe Mrnjavac.

Denisa Mrnjavca ubili su njegovi vršnjaci Nermin Sikirić (17), Ademir Lelović (18) i Berin Talić (19). Sikirić je osuđen na 15 godina zatvora, kao i Ademir Lelović koji mu je pomogao. Berin Talić je za pomaganje u ubistvu osuđen na 10 godina.