Stanje na putevima: Smanjena vidljivost na više putnih pravaca

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti regionalni put preko Kalinovika ili Grebka.

Magla ovoga jutra smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na području Banjaluke, Bijeljine, Broda i Prijedora, kao i na širem području Srebrenika, Gradačca, Kalesije, Olova, Kiseljaka, Makljena, Odžaka i Orašja.

Na jugu zemlje prisutna je slaba kiša, dok su na dionici Vrtoče-Bosanski Petrovac upozoravamo na jake udare vjetra

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke, a izdvajamo: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.