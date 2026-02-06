Bodiroga objavio mail: Mogao sam i ja prisustvovati Molitvenom doručku, to je karta koja se kupuje i nije jeftina

Šef Kluba SDS-a U Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga je kazao da je i on mogao prisustvovati Molitvenom doručku, kao i dio zastupnika, jer su dobili poziv te je dostavio i fotografiju maila pozivnice.
- Dostojanstvo kada se jednom izgubi više se nikad ne vraća. RTRS je dostojanstvo davno izgubio i mnogo mi je žao zbog toga. Ludilo mozga je prenositi pres konferenciju Milorada Dodika koji je samo predsjednik političke partije i ništa više. I jedna informacija, na Molitveni doručak u Vašington je poziv dobilo i nekoliko poslanika. To je karta koja se kupuje, nije jeftina i mnogi su odustali, možda sam i ja mogao ići (slika na kraju teksta).
Veliko brukanje je izvještavati kako Dodik troši novac građana Republike Srpske tako što ide po svjetskim destinacijama i predstavlja se kao predsjednik Republike Srpske. Šta je vama iz RTRS-a, čovjek je priznao presudu Suda BiH jer je platio godinu dana zatvora, Narodna skupština Republike Srpske je potvrdila njegovu smjenu jer je imenovala Anu Trišić-Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske (nelegalno), a kandidat na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ispred SNSD-a je Siniša Karan.
Vi niste Dodik televizija, nego Radio televizija Republike Srpske! RTRS prenosi sve moguće objave funkcionera SNSD-a u kojima etiketiraju opoziciju kao izdajnike, u kojima se pominje i privatni život opozicionih političara. Je li gubitak od 350 miliona maraka u aferama Vijadukt i Rašid Serdarov, namješteni konkursi, minusi u javnim preduzećima dovoljno zastupljeno na RTRS-u? Naravno da nije jer je za to isključiivi krivac SNSD? Je li RTRS-u normalna pojava da Nenad Nešić izađe iz zatvora i bude imenovan za zamjenika direktora Civilne zaštite Republike Srpske ili da Nikolina Šljivić bude zamjenik direktora RUGIP-a? O tim anomalijama treba RTRS da piše, a ne u da stopu prati Dodika i SNSD koji legalizuju pomenute anomalije koje urušavaju Republiku Srpsku - naveo je Bodiroga.