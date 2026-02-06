Branko Blanuša uoči izbora za predsjednika RS za "Avaz": Narod je željan promjena

Prijevremeni izbori za predsjednika RS u nedjelju će biti ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica. Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima imaju 84.474 birača, a prema trenutnim rezultatima kandidat SDS-a Branko Blanuša u prednosti je za 5.701 glas u odnosu na Sinišu Karana iz SNSD-a.

Dobro raspoloženje

- Prilično sam optimističan, s obzirom na rezultat s kojim se ide u ponovljene izbore, ali i stanje na terenu i raspoloženje ljudi. Naravno, kod nas ništa ne mora definitivno da utječe kako će ljudi glasati, jer poznato je čime se sve služi vladajući režim, a s terena imamo informacije da koriste sve mehanizme. Kupovina glasova, pritisci, ucjene, obećanja, sve ono na što smo navikli. Nastojat ćemo da dobro zaštitimo svako biračko mjesto – kazao je Blanuša za “Avaz”.

Dane prije predizborne šutnje u subotu kandidat SDS-a za predsjednika RS provodi na terenu. Jučer je bio u Doboju, danas će posjetiti Zvornik, gdje građanima nastoji pojasniti svoje poglede na budućnost RS i odnose u BiH.

- Osjećam dobro raspoloženje u narodu. Mislim da je narod željan promjene i drugačijeg stanja, prije svega drugačijeg odnosa prema njima – dodaje Blanuša.

Osvrnuo se i na ponovno jačanje nacionalističke retorike i najave otcjepljenja RS, kao i reakcije s druge strane u državi koju veliki broj mladih želi napustiti ili je to već učinio.

Poboljšati ekonomiju

- Građani od novog predsjednika RS, ako ja budem izabran, mogu očekivati potpuno drugačiju atmosferu u BiH, kad su u pitanju ozbiljne političke teme. A mislim da su uređenje BiH, Ustav i Dejtonski sporazum ozbiljne teme. Više puta sam istakao da nam zaista ne trebaju nacionalistička retorika, podizanje nacionalnih tenzija i zatvaranje u nacionalne korpuse, a pogotovo ne u vezi s izbornim procesom ili dnevnopolitičke promocije pojedinih lidera. Treba nam ozbiljna politika u RS i cijeloj državi, u interesu svih stanovnika BiH, pa da država jednom stvarno krene naprijed. Narod hoće normalan dijalog i odnose, da u politici vidi i neke ljude koji gledaju kako da bude bolje, kako da se poboljša ekonomska situacija i da se u cijeloj državi bolje živi, da idemo prema evropskim integracijama, da imamo više investicija i projekata – ističe Blanuša.

Nove izborne tehnologije su neophodne

Blanuša je jučer održao pres-konferenciju ispred zgrade Tužilaštva u Doboju, s koje je zatražio informacije o istragama vezanim za ranije izborne prevare i krađe. Upućen je zahtjev da se predmeti iz 2020., 2022. i 2024. godine dovedu do kraja.

- S obzirom na to kakvo smo društvo, nove izborne tehnologije su nam zaista neophodne. Trebalo bi da u oktobru budu primijenjene. Ono što može biti ljekovito za naš izborni proces je da oni koji su do sada učestvovali u izbornim prevarama i krađama, budu procesuirani i pravosnažno osuđeni. Mislim da je to najbolji lijek za integritet našeg izbornog procesa, da se takve stvari ne ponavljaju. Kad će to da urade naše tužilaštvo i sudovi, veliko je pitanje – naglašava Blanuša.