Obilježena 18. godišnjica ubistva Denisa Mrnjavca, majka Ana: Svaki dan je pretežak i bolan

Na tramvajskoj stanici kod Američke ambasade u Sarajevu obilježena je 18. godišnjica ubistva mladića Denisa Mrnjavca.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Mnogi kažu kao da je jučer bilo, a za mene je svaki dan godina, jer živjeti jedan dan, buditi se, provesti 24 sata i ne pomisliti na tu tragediju tu je meni prosto nemoguće
On je brutalno pretučen i izboden u punom tramvaju, a od posljedica povreda je preminuo.
Članovi porodice i prijatelji su se okupili na mjestu stradanja, a obratila se njegova majka Ana Mrnjavac.
- Svih ovih 18 godina niste zaboravili na ovaj strašni čin i strašno ubistvo mog sina u sarajevskom tramvaju. 18 godina je već prošlo od tog nemilog događaja. Mnogi kažu kao da je jučer bilo, a za mene je svaki dan godina, jer živjeti jedan dan, buditi se, provesti 24 sata i ne pomisliti na tu tragediju tu je meni prosto nemoguće - rekla je Mrnjavac.
Istakla je da je svaki dan bez Denisa pretežak i bolan, ali da je morala naučiti živjeti s tim.
Podsjećamo, za ubistvo Denisa Mrnjavca osuđen je Nermin Sikirić na deset godina zatvora, a za pomaganje Ademir Lelović na 15 te Berin Talić na deset godina.
Sikrić je u trenutku počinjena krivičnog djela bio maloljetan te mu je izrečena maksimalna kazna.
Lelović je udario metalnim bokserom mrnjavca u Glavu, Talić pesnicom u lice, a onda ga je Sikirić nožem ubo u trbuh.
