Kiša ne posustaje, snježne pahulje samo na planinskim vrhovima

Kišne padavine ne popuštaju, a takvo vrijeme zadržat će se širom BiH i narednih dana. Snijeg se, prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), očekuje samo na vrhovima planina centralne i istočne Bosne.

- Kiša će, zapravo, dominirati, a obilnije padavine se predviđaju na jugu i jugozapadu BiH - kaže Krajinović za "Avaz".

Tako će i predstojeći vikend proteći u znaku oblačnog vremena i kišnih padavina. Također, očekuje nas natprosječni period u pogledu visine temperatura zraka.