Kiša ne posustaje, snježne pahulje samo na planinskim vrhovima

Nestabilno, oblačno i natprosječno toplo vrijeme s kišinim padavinama sve do 16.februara

Piše: Meliha Smajkic

6.2.2026

Kišne padavine ne popuštaju, a takvo vrijeme zadržat će se širom BiH i narednih dana. Snijeg se, prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), očekuje samo na vrhovima planina centralne i istočne Bosne.

- Kiša će, zapravo, dominirati, a obilnije padavine se predviđaju na jugu i jugozapadu BiH - kaže Krajinović za "Avaz".

Tako će i predstojeći vikend proteći u znaku oblačnog vremena i kišnih padavina. Također, očekuje nas natprosječni period u pogledu visine temperatura zraka.

Bakir Krajinović. Alfa TV

- Vrijednosti jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od dva do osam stepeni, a na jugu, čak do 11 stepeni Celzijusa. Maksimalne vrijednosti temperature će dosezati do 10 stepeni u Bosni, a u Hercegovini do 14 stepeni Celzijusa. Dakle, nestabilno, oblačno, uz kišu i snijeg samo na planinama te natprosječno toplo vrijeme nas očekuje u narednom periodu - ističe Krajinović.

Prema posljednjim prognoznim modelima, kako dodaje, nestabilna atmosfera, oblačno vrijeme s padavinama, nas očekuje, praktično, narednih 15 dana.

- Takve vremenske prilike će se zadržati sve do 16. februara, a nakon toga postoje izgledi za hladniji period pod uticajem prodora hladne zračne mase sa sjevera evropskog kontinenta. Međutim, još je to daleko da bi te informacije bile dovoljno pouzdane, ali izgledi postoje da bi taj hladniji period trebao uslijediti tek nakon 16. februara. Tako da nema naznaka za snijeg i snježne padavine u nižim nadmorskim visinama, temperature su izuzetno visoke, puno više nego je to uobičajeno za ovaj period godine - zaključuje Krajinović za "Avaz".

