Sud u Moldaviji osudio učesnike kampova u BiH i Srbiji na zatvorske kazne od četiri do pet i po godina

Sud u prijestonici Moldavije odlučio je da osudi troje državljana te zemlje 6. februara zbog učešća u trening kampovima 2024. godine u BiH i Srbiji.

Kako je rečeno tokom izricanja presude pred Opštinskim sudom u Kišinjevu, Aliona Gotco, Ludmila Costenco i Vladimir Harcevnicov osuđeni su kaznama zatvora u rasponu od četiri do skoro pet i po godina, piše Detektor.

Nalozi za Hapšenje

Niko od njih nije prisustvovao izricanju presude i za njima su raspisani nalozi za hapšenje. Na ovu presudu postoji pravo žalbe u naredne dvije sedmice, dok sud ima rok od dva mjeseca da donese odluku na žalbu.

Kako je rečeno, Aliona Gotco osuđena je na kaznu zatvora od četiri godine i jedan mjesec, Ludmila Costenco na četiri godine, dok je Vladimir Harcevnicov osuđen na kaznu od pet godina i četiri mjeseca.

Moldavske službe su u septembru 2024. godine dobile informaciju da se građani te zemlje obučavaju u kampovima u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Saznanja, koja su tada predstavnici policije i moldavske službe SIS iznijeli na konferenciji za novinare, ukazivala su da kampove vode ruski instruktori.

Kako su tada saopštili, cilj obuka bilo je kreiranje nereda tokom predsjedničkih izbora i referenduma o ulasku Moldavije u EU, čiji pozitivan rezultat nije odgovarao politici Rusije.

Mjesec dana kasnije, moldavska policija je u akciji uhapsila više stotina osoba koje se dovode u vezu s treninzima na Balkanu, ali i u Rusiji.

Ključni svjedoci

Među njima su i osobe koje će u narednom periodu biti optužene i za učešće u kampovima nadomak Banje Luke. Neki od uhapšenih su u međuvremenu postali ključni svjedoci.

Optuženi – Aliona Gotco, Ludmila Costenco i Vladimir Harcevnicov – pojavili su se pred sudom prvi put na proljeće 2025. godine. Iako su se izjasnili da nisu krivi prema optužnici koja im na teret stavlja pripremanje nereda u državi, svi su priznali boravak u kampu u Bosni i Hercegovini.

Aliona Gotco, Vladimir Harcevnicov i Ludmila Costenco u sudnici na jednom od prvih ročišta. Foto: CU SENS

U narednim mjesecima, na ročištima pred sudom u Kišinjevu, iznosili su se detalji o kampovima.

Između ostalog, da se kamp u Bosni i Hercegovini nalazio sjeverno od Banje Luke, nedaleko od bivše baze Zalužani, u rejonu sela Glamočani.

Učesnici su u kamp, načinjen od većeg broja šatora, dovoženi iz Srbije, nekad preko istih kontakt-osoba, a prema tvrdnji učesnika – krajnji cilj kampa bi bio saopšten tek po dolasku u BiH.

Pojedini učesnici su kazali da su došli u BiH pod uvjerenjem da idu na godišnji odmor ili da dostavljaju dokumente za prijatelje iz Moldavije.

Obuka

Učesnici su rekli i da su često odlazili u Banju Luku. Svjedočenja su opisivala i treninge za upravljanje dronovima.

Obuka se prvo obavljala kroz simulacije, a potom i kroz upravljanje letjelicama. Dronovi su, pored standardne opreme, na sebi imali mehanizme za ispuštanje predmeta kao što su dimne ili šok-bombe.

Instruktor zadužen za dronove, prema svedočenjima, bio je Rus i učesnici kampa su ga zvali “Viktor”, ali njegov puni identitet nikada nije otkriven.

Prema spisku moldavske obavještajne službe, ruski plaćenici koji su ranije povezivani s grupom Wagner i akcijama u Africi, koje uključuju ubistva novinara, također su imali ulogu u treniranju državljana Moldavije.

Pored svih dokaza i priznanja, političari iz Republike Srpske, poput Milorada Dodika, Nenada Nešića i Nenada Stevandića, negirali su u dosadašnjim izjavama postojanje kampova. Isti stav dijeli i Ambasada Rusije u BiH.

Istraga o ruskim kampovima u Bosni i Hercegovini u sklopu predmeta Tužilaštva BiH još uvijek traje.