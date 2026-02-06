Čović: Jasno je kakvi su sastanci na Molitvenom doručku, mi ćemo drugačije ih organizirati u Vašingtonu

Lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a BiH, Dragan Čović, danas je nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, ocijenio da vrijeme ispred nas, premda je riječ o izbornoj godini, nije izgubljeno u pogledu rješavanja pitanja Izbornog zakona.

Čović je ustvrdio da je Karen Pirs, specijalna predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, a na novinarsku konstataciju da ima razumijevanja za probleme s kojima se suočavaju Hrvati, a to je prije svega, pitanje Izbornog zakona, jako dobro informisana o odnosima u BiH.

- I zato me ne iznenađuje njena izjava, ali takvz izjavu ste mogli čuti i od dužnosnika iz Evropske unije, SAD-a, odnosno, njihove Administracije i mislim da ti vrijeme ni slučajno nije izgubljeno. Većina nas vjeruje, a ja sam nepopravljiv optimista, a većina drugih kolega u Predsjedništvu nije baš da mi imamo naredna dva, tri mjeseca ispred sebe kad to pitanje možemo jednostavno riješiti bar u onom elementu gdje se bira hrvatski član Predsjedništva ili članovi Predsjedništva, a mi imamo onaj svoj prijedlog koji već dugo stoji u Domu naroda u Parlamentu i čekamo kvalitetnu većinu. U Domu naroda je već imamo, ali čekamo, jer tu treba biti naravno i bošnjačko glasačko tijelo odnosno predstavnici u Zastupnikom domu da, eventualno, potvrdimo to i da rješimo pitanje bar legitimnih izbora tri člana Predsjedništva i da više nemamo ono što ja stalno govorim - nikad više - da Bošnjaci biraju dva člana Predsjedništva BiH - rekao je Čović.

Naveo je da se taj proces radi na više načina, "kroz administracije izvana, ali i razgovorima unutar nas".

- Vidjet ćete u narednih dva tjedna bit će jako puno razgovora između različitih političkih opcija u Bosni i Hercegovini i različitih institucija, bošnjačkog, hrvatskog naroda, predstavnika srpskog naroda, upravo na tom tragu da otklonimo ključne probleme nefunkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, a to je prije svega Izborni zakon i nelegitimno predstavljanje hrvatskog naroda. Jer, druga to dva naroda su to već osigurala svojom brojnošću i podjelama kakve već danas imamo u Ustavu Bosne i Hercegovine i u Izbornom zakonu - kazao je Čović.

Naveo je da se i mnogi čude da je administracija koja je došla na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama i otvorila svoja vrata za mnoge procese i promjeni tog cijelog koncepta te najavio posjetu Vašingtonu.