Čović: Jasno je kakvi su sastanci na Molitvenom doručku, mi ćemo drugačije ih organizirati u Vašingtonu

Lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a BiH, Dragan Čović, danas je nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, ocijenio da vrijeme ispred nas, premda je riječ o izbornoj godini, nije izgubljeno u pogledu rješavanja pitanja Izbornog zakona.
Čović je ustvrdio da je Karen Pirs, specijalna predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, a na novinarsku konstataciju da ima razumijevanja za probleme s kojima se suočavaju Hrvati, a to je prije svega, pitanje Izbornog zakona, jako dobro informisana o odnosima u BiH.
- I zato me ne iznenađuje njena izjava, ali takvz izjavu ste mogli čuti i od dužnosnika iz Evropske unije, SAD-a, odnosno, njihove Administracije i mislim da ti vrijeme ni slučajno nije izgubljeno. Većina nas vjeruje, a ja sam nepopravljiv optimista, a većina drugih kolega u Predsjedništvu nije baš da mi imamo naredna dva, tri mjeseca ispred sebe kad to pitanje možemo jednostavno riješiti bar u onom elementu gdje se bira hrvatski član Predsjedništva ili članovi Predsjedništva, a mi imamo onaj svoj prijedlog koji već dugo stoji u Domu naroda u Parlamentu i čekamo kvalitetnu većinu. U Domu naroda je već imamo, ali čekamo, jer tu treba biti naravno i bošnjačko glasačko tijelo odnosno predstavnici u Zastupnikom domu da, eventualno, potvrdimo to i da rješimo pitanje bar legitimnih izbora tri člana Predsjedništva i da više nemamo ono što ja stalno govorim - nikad više - da Bošnjaci biraju dva člana Predsjedništva BiH - rekao je Čović.
Naveo je da se taj proces radi na više načina, "kroz administracije izvana, ali i razgovorima unutar nas".
- Vidjet ćete u narednih dva tjedna bit će jako puno razgovora između različitih političkih opcija u Bosni i Hercegovini i različitih institucija, bošnjačkog, hrvatskog naroda, predstavnika srpskog naroda, upravo na tom tragu da otklonimo ključne probleme nefunkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, a to je prije svega Izborni zakon i nelegitimno predstavljanje hrvatskog naroda. Jer, druga to dva naroda su to već osigurala svojom brojnošću i podjelama kakve već danas imamo u Ustavu Bosne i Hercegovine i u Izbornom zakonu - kazao je Čović.
Naveo je da se i mnogi čude da je administracija koja je došla na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama i otvorila svoja vrata za mnoge procese i promjeni tog cijelog koncepta te najavio posjetu Vašingtonu.
- To će biti na potpuno drugim načelima, jer mi je jasno kad se ide na molitveni doručak kakvi su sastanci, a ozbiljnost trenutka od nas traži malo drugačije organiziranje tih sastanaka i ja vjerujem da ćemo i na taj način doći poziciju, kao što mijenjamo odnose oko Južne plinske interkonekcije, da mijenjamo odnose i oko Izbornog zakona, oko državne imovine u Bosni i Hercegovini, jer je sve međusobno povezani - naglasio je Čović.
Upitan o tome zašto Bosna i Hercegovina još uvijek ne povlači sredstva iz Plana rasta te da se kao jedan od razloga navodi nepostojanje političkog dogovora oko imenovanjeća koordinatora za Plan rasta, Čović je rekao da je to jedno od pitanja.
- Plan rasta je u biti dogovor ili ugovor između, da pojednostavimo,između Evropske unije i Bosne i Hercegovine sa puno svojih elemenata, aspekata, pravnih, kadrovskih i onih elemenata koji trebaju osigurati normalno funkcioniranje države, privatizaciju ili privatni sektor, digitalno - zeleni, puno je toga i mi smo to sveli na ovaj finansijski aspekt jer se i svodi na to. Neko vam isporuči neke obaveze, pokušate ih usuglasiti i zato onda potencijalno možete povući novac koji je dominantno kreditna sredstva i meni je žao što to do sad nismo uspjeli, ali nema dovoljno političke mudrosti i volje ili dogovora da to prođe Vijeće ministara BiH i dva doma Parlamenta. Vidjeli ste zadnji put da smo to pokušavali smo to uraditi na Domu naroda, skidajući s dnevnog reda nekih stotinjak tačaka, gdje je i desetak zakona, međutim, onda je došlo do nadmudrivanja, dodajemo druge točke, pa ko je kriv za to, uglavnom, sjednica nema. Nadam se da se neće tako nastaviti i da ćemo Plan rasta definirati kao jedan naš prioritet, kao što je prioritet zakon o VSTV-u, zakon o sudu BH, imenovati glavnog pregovarača, jer evidentno sada je mnogo više stalo institucijama Evropske unije nego nama, nekima od nas, da mi otvorimo pregovarački proces. Niko nije vjerovao da će neko za nama sad ovakvim intenzitetom tražiti da ubrzamo te stvari, prije godinu ili dvije dana, a sad već se mijenjaju te stvari i, ja bih rekao, bilo bi naivno to vrijeme ne iskoristiti i neka to bude poruka, da se bez obzira na izbornu kampanju zbijemo oko tih ključnih tema, da to odvojimo od naših unutarnjih nekih nadmudrivanja, dobivanja glasačkog tijela. Put ka Evropskoj uniji moramo otvoriti, šta god ko mislio o Evropskoj uniji, njenoj sadržajnosti, utjecaju, radu i tako dalje, jer mi drugog puta nemamo - poručio je Čović.