Cvijanović priželjkuje nešto slično Južnoj interkonekciji i u RS

I to nije samo Federacija BiH o kojoj trenutno govore i da će taj projekat biti implementiran, kazala je Cvijanović

Željka Cvijanović govorila na Balkans Forward Summitu. Atlansko vijeće

Z. V.

6.2.2026

Novi pristup američke administracije prema Bosni i Hercegovini ohrabrujući je i predstavlja pomak ka ravnopravnijem odnosu prema svim dijelovima zemlje, izjavila je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović tijekom boravka u Vašingtonu (Washingtonu).

Atlantsko vijeće je jučer organizovalo samit na kojem se govorilo o Balkanu i mogućnostima razvoja regiona. Cvijanović je bila jedna od panelistica, koja se u razgovoru dotakla, kako su to nazvali, novog američkog pristupa Bosni i Hercegovini.

- Spomenuli ste jedno vrlo važno pitanje ovdje, to je južna interkonekcija, što znači da Sjedinjene Američke Države konačno i prvi put ikada, rekla bih, imaju ovaj ekonomski pristup jer žele implementirati ekonomske projekte. I to nije samo Federacija BiH o kojoj trenutno govore i da će taj projekat biti implementiran - kazala je Cvijanović.

Zatim je iskazala optimizam da bi slični projekti mogli biti realizovani i u Republici Srpskoj, navodeći da o tome razgovara s predstavnicima američkih institucija.

- S druge strane, i ovo (projekti poput Južne plinske interkonekcije u FBiH, op. a.) je jedna od mojih tema također prilikom razgovora o ovome sa predstavnicima institucija, američkih institucija. Zapravo cilj je da vidimo šta možemo učiniti kako bismo imali neku vrstu, znate, da repliciramo nešto slično u Republici Srpskoj jer smo također zainteresovani za američke investicije tamo. Postoje rasprave o mnogim drugim oblastima kao što su infrastruktura, energija u cjelini generalno, i rekla bih da sam optimistična - poručila je.

Na ovom samitu je o Južnoj plinskoj interkonekciji govorio i jedan od izvršnih direktora Bechtela Justin Siberell, koji je istaknuo da su oni zainteresovani za ovaj projekat, koji bi im sigurno donio profit, ali da postoji politički problem pri realizaciji.

