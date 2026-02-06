Cvijanović priželjkuje nešto slično Južnoj interkonekciji i u RS

Atlantsko vijeće je jučer organizovalo samit na kojem se govorilo o Balkanu i mogućnostima razvoja regiona. Cvijanović je bila jedna od panelistica, koja se u razgovoru dotakla, kako su to nazvali, novog američkog pristupa Bosni i Hercegovini.

- Spomenuli ste jedno vrlo važno pitanje ovdje, to je južna interkonekcija, što znači da Sjedinjene Američke Države konačno i prvi put ikada, rekla bih, imaju ovaj ekonomski pristup jer žele implementirati ekonomske projekte. I to nije samo Federacija BiH o kojoj trenutno govore i da će taj projekat biti implementiran - kazala je Cvijanović.

Zatim je iskazala optimizam da bi slični projekti mogli biti realizovani i u Republici Srpskoj, navodeći da o tome razgovara s predstavnicima američkih institucija.

- S druge strane, i ovo (projekti poput Južne plinske interkonekcije u FBiH, op. a.) je jedna od mojih tema također prilikom razgovora o ovome sa predstavnicima institucija, američkih institucija. Zapravo cilj je da vidimo šta možemo učiniti kako bismo imali neku vrstu, znate, da repliciramo nešto slično u Republici Srpskoj jer smo također zainteresovani za američke investicije tamo. Postoje rasprave o mnogim drugim oblastima kao što su infrastruktura, energija u cjelini generalno, i rekla bih da sam optimistična - poručila je.