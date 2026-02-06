Beganović: Dobro je da je Uk otišao da prespava jednu noć u oronulom Studentskom domu, ali to je prije 7 godina, prije njega, trebao uraditi Konaković

Politički direktor SBB-a Nasir Beganović kazao je da SBB pozdravlja potez premijera Sarajevskog kantona Nihada Uka da ode prespavati jednu noć kako bi se lično uvjerio u kakvim teškim uslovima žive studenti u domovima na Bjelavama i u Nedžarićima, iako je populizam u pitanju.

- Uk i nova-stara vlast u Kantonu Sarajevo je zakasnila punih desetak godina da se pozabavi ovim velikim problemom.

Ponajprije, među studente je trebao otići da spava Elmedin Konaković i to prije najmanje sedam godina, kada je izabran na odgovornu funkciju premijera Kantona Sarajevo. Tada su se problemi trebali početi riješavati. A, ne da se sada, odjednom, Uk i njegovi politički šefovi predstavljaju kao tobožnja nova lica u politici i da su probleme „naslijedili od stare vlasti“. Stara i neodgovorna vlast su upravo oni što upravljaju Kantonom Sarajevo više od desetljeća šetajući od SDA do NiP-a – kaže politički direktor SBB-a Nasir Beganović u izjavi za medije.