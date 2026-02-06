Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Okončana agonija u Aerodromu Sarajevo: Data saglasnost na imenovanje novih članova NO, ovo su njihova imena

Kako je obrazloženo, donošenje ove odluke potrebno je radi kontinuitetu rada organa upravljanja i poslovanja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

Avaz

Piše: Sedin Spahic

6.2.2026

Vlada FBiH je na današnjoj telefonskoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbra JP Međunarodni aerodrom Sarajevo do okončanja okonkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, saznaje portal "Avaza".

Odlukom su za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani Faris Godinjak, Mirela Kapetanović i Ajla Popovac Behmen.

Kako je obrazloženo, donošenje ove odluke potrebno je radi kontinuitetu rada organa upravljanja i poslovanja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Podsjećamo, problem u Međunarodnom aerodromu Sarajevo je nastao nakon što je zbog istrage POSKOK-a zabranjeno obavljanje dužnosti za tri člana Nadzornog odbora Aerodroma i NiP-ovog direktora Sanina Ramezića. 

Vlada FBiH je pokušala preko Skupštine Aerodroma imenovati Amadea Mandića za v.d. direktora Aerodroma, no Sud je procijenio da to nije moguće uraditi bez Nadzornog odbora, pa je Vlada FBiH na kraju odlučila da razriješi članove Nadzornog odbora koji su bili pod mjerama zabrane, jer nije bilo kvoruma za odlučivanje bez njih.

Bez Nadzornog odbora Aerodroma nije moguće okončati ni konkurs za novog direktora, koji je već duži vremenski period u toku.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# VLADA FBIH
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.