Okončana agonija u Aerodromu Sarajevo: Data saglasnost na imenovanje novih članova NO, ovo su njihova imena

Vlada FBiH je na današnjoj telefonskoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbra JP Međunarodni aerodrom Sarajevo do okončanja okonkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, saznaje portal "Avaza".

Odlukom su za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani Faris Godinjak, Mirela Kapetanović i Ajla Popovac Behmen.

Kako je obrazloženo, donošenje ove odluke potrebno je radi kontinuitetu rada organa upravljanja i poslovanja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Podsjećamo, problem u Međunarodnom aerodromu Sarajevo je nastao nakon što je zbog istrage POSKOK-a zabranjeno obavljanje dužnosti za tri člana Nadzornog odbora Aerodroma i NiP-ovog direktora Sanina Ramezića.

Vlada FBiH je pokušala preko Skupštine Aerodroma imenovati Amadea Mandića za v.d. direktora Aerodroma, no Sud je procijenio da to nije moguće uraditi bez Nadzornog odbora, pa je Vlada FBiH na kraju odlučila da razriješi članove Nadzornog odbora koji su bili pod mjerama zabrane, jer nije bilo kvoruma za odlučivanje bez njih.

Bez Nadzornog odbora Aerodroma nije moguće okončati ni konkurs za novog direktora, koji je već duži vremenski period u toku.