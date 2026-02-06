Kraljević: Izmjenama Zakona jača se regulatorni okvir u deviznom poslovanju

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Što konkretno donosi novo zakonsko rješenje pojasnili su iz Federalnog ministarstva financija. Naime, usvajanjem ovog zakona dodatno se unapređuje regulatorni okvir deviznog poslovanja, jača financijska sigurnost i transparentnost, te osigurava usklađivanje sa relevantnim standardima Europske unije, kao i međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

- Prijedlog zakona, također, donosi preciznije definiranje ključnih pojmova, unaprjeđuje procedure prekograničnih financijskih transakcija uz uvođenja mehanizma nadzora za nove sudionike na financijskom tržištu. Bitno je istaći da predložene izmjene i dopune idu ka primjeni međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. Iste također ispunjavanju obveze usklađenosti sa EU regulativom, MONEYVAL i FATF standardima, te regulaciji novih financijskih tehnologija - kazao je federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević.

Poseban značaj ovog zakona ogleda se u nastavku aktivnosti koje provodi Vlada Federacije BiH u procesu pristupanja SEPA području, te zajedno sa nedavno usvojenim setom zakona, čini cjelinu reformskih aktivnosti koje u konačnici učvršćuju stabilnost financijskog sektora i ubrzavaju proces integracije i približavanja europskom financijskom prostoru.