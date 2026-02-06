NOVO ZAKONSKO RJEŠENJE

Kraljević: Izmjenama Zakona jača se regulatorni okvir u deviznom poslovanju

Što konkretno donosi novo zakonsko rješenje pojasnili su iz Federalnog ministarstva financija

Toni Kraljević. FENA

FENA

6.2.2026

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Što konkretno donosi novo zakonsko rješenje pojasnili su iz Federalnog ministarstva financija. Naime, usvajanjem ovog zakona dodatno se unapređuje regulatorni okvir deviznog poslovanja, jača financijska sigurnost i transparentnost, te osigurava usklađivanje sa relevantnim standardima Europske unije, kao i međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

- Prijedlog zakona, također, donosi preciznije definiranje ključnih pojmova, unaprjeđuje procedure prekograničnih financijskih transakcija uz uvođenja mehanizma nadzora za nove sudionike na financijskom tržištu. Bitno je istaći da predložene izmjene i dopune idu ka primjeni međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. Iste također ispunjavanju obveze usklađenosti sa EU regulativom, MONEYVAL i FATF standardima, te regulaciji novih financijskih tehnologija - kazao je federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević.

Poseban značaj ovog zakona ogleda se u nastavku aktivnosti koje provodi Vlada Federacije BiH u procesu pristupanja SEPA području, te zajedno sa nedavno usvojenim setom zakona, čini cjelinu reformskih aktivnosti koje u konačnici učvršćuju stabilnost financijskog sektora i ubrzavaju proces integracije i približavanja europskom financijskom prostoru.

# VLADA FBIH
# TONI KRALJEVIĆ
