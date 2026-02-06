Tuga u Maglaju: Preminuo Sejo Mulalić, jedan od direktora "Natron-Hayata"

Član menadžmenta maglajske firme "Natron-Hayat" Sejo Mulalić preminuo je u 53. godini. Iz ove kompanije ističu da će njegovo ime ostati trajno povezano sa vrijednostima koje je živio poštenjem, predanošću i ljudskošću.

- Sa dubokom tugom i neizmjernom žalošću obavještavamo prijatelje, poslovne partnere i javnost da nas je napustio naš dragi kolega, direktor prodaje i marketinga Sejo (Safet) Mulalić. U četvrtak, 5. februara 2026. godine, preselio je na Ahiret u 53. godini života - saopćeno je danas iz ove kompanije.

Dženaza-namaz klanjat će se sutra, 7. debruara u 14:50 sati ispred Kuršumlija džamije u Maglaju, a ukop će se obaviti na mezarju "Orsopovac" u Maglaju.

Iz kompanije ističu kako je Mulalić bio mnogo više od kolege i lidera.

- Bio je čovjek topline, dobrote i podrške. Njegova energija, osmijeh i posvećenost ostavili su neizbrisiv trag u kompaniji "Natron-Hayat" i u životima svih koji su imali čast da ga poznaju i rade s njim. "Natron-Hayat" danas ne gubi samo važan stub kompanije, već prijatelja, učitelja i čovjeka koji je svoj rad i srce ugradio u našu zajednicu. U mislima smo s njegovom porodicom, kojoj izražavamo najdublje saučešće – poručili su iz kolektiva 'Natron-Hayata'.